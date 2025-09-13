مدیرکل صمت فارس مطرح کرد؛
همافزایی شهرستانهای فارس در «شیراز اکسپو ۲۰۲۵»
وبینار هماهنگی و هماندیشی نمایشگاه بینالمللی «شیراز اکسپو ۲۰۲۵» با حضور مدیرکل صمت فارس، معاونین و رؤسای ادارات صمت شهرستانهای فارس برگزار شد.
به گزارش ایلنا، کریم مجرب در ابتدای این نشست بر اهمیت راهبردی نمایشگاه «شیراز اکسپو ۲۰۲۵» تأکید کرد و آن را بستری طلایی برای معرفی توانمندیهای صنعتی و اقتصادی فارس و تقویت دیپلماسی اقتصادی منطقهای توصیف کرد.
وی با اشاره به اینکه «شیراز اکسپو ۲۰۲۵» فرصت بینظیر شکوفایی اقتصادی و معرفی فارس به جهان است افزود:شیراز اکسپو نه تنها یک نمایشگاه، بلکه نقطه عطفی برای جذب سرمایهگذاری خارجی، توسعه صادرات و همافزایی شهرستانها در مسیر شکوفایی اقتصادی استان فارس است.
در ادامه، معاونین ادارهکل صمت فارس گزارش کاملی از برنامهریزیهای انجام شده، جانمایی غرفهها و حمایتهای پیشبینیشده ارائه کردند. رؤسای ادارات شهرستانها نیز با بیان ظرفیتها و آمادگیهای خود، بر مشارکت فعال و منسجم در این رویداد بینالمللی تأکید کردند.
نمایشگاه بینالمللی «شیراز اکسپو ۲۰۲۵» از ۲۰ تا ۲۳ مهرماه ۱۴۰۴ در محل دائمی نمایشگاههای استان فارس برگزار خواهد شد.
این رویداد ، فرصتی طلایی برای حضور هئیت های تجاری بازدید کننده و معرفی فرصتهای سرمایهگذاری، تولید و صادرات استان به سایر کشورها ست که اهمیت این نمایشگاه را دوچندان کرده است.علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبتنام میتوانند به وبسایت رسمی نمایشگاه به آدرس www.farsfair.ir مراجعه کنند.