فرمانده انتظامی داراب خبرداد؛
برخورد سریع پلیس با مخلان آرامش شهروندان در پارک کودک
فرمانده انتظامی داراب از دستگیری ٣ نفر جوان که باعث برهم زدن نظم پارک کودک و سلب آرامش شهروندان شده بودند، در محل درگیری خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ سیدرحمان هاشمی در تشریح جزئیات این خبر بیان داشت: در پی چندین تماس از سوی شهروندان با مرکز فوریتهای پلیسی ١١٠ و اعلام وقوع درگیری، عربدهکشی و قدرتنمایی با سلاح سرد توسط چندین جوان در پارک کودک، اکیپ گشت کلانتری ١٢ برق سریعا به محل اعزام شدند.
وی افزود: ماموران انتظامی در لحظه ورود به محل تعدادی جوان که با سلاح سرد با یکدیگر درگیر شده بودند را مشاهده و موفق شدند در یک اقدام سریع ٣ نفر از آنها را دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی داراب با بیان اینکه متهمان برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند، ضمن هشدار جدی به افرادی که باعث ایجاد رعب و وحشت مردم در اماکن تفریحی میشوند، گفت: امنیت و آرامش مردم خطقرمز پلیس بوده و بدون هیچ مماشاتی با اینگونه افراد برخورد خواهد کرد.