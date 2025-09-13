برخورد سریع پلیس با مخلان آرامش شهروندان در پارک کودک

‌‌به گزارش ایلنا، سرهنگ سیدرحمان هاشمی در تشریح جزئیات این خبر بیان داشت: در پی چندین تماس از سوی شهروندان با مرکز فوریت‌های پلیسی ١١٠ و اعلام وقوع درگیری، عربده‌کشی و قدرت‌نمایی با سلاح سرد توسط چندین جوان در پارک کودک، اکیپ گشت کلانتری ١٢ برق سریعا به محل اعزام شدند.

‌وی افزود: ماموران انتظامی در لحظه ورود به محل تعدادی جوان که با سلاح سرد با یکدیگر درگیر شده بودند را مشاهده و موفق شدند در یک اقدام سریع ٣ نفر از آنها را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی داراب با بیان اینکه متهمان برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند، ضمن هشدار جدی به افرادی که باعث ایجاد رعب و وحشت مردم در اماکن تفریحی می‌شوند، گفت: امنیت و آرامش مردم خط‌قرمز پلیس بوده و بدون هیچ مماشاتی با اینگونه افراد برخورد خواهد کرد.

