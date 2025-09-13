خبرگزاری کار ایران
رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر صدرا:

پروژه مهر صدرا بدون بودجه امکان‌پذیر نیست

رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و حقوقی شورای اسلامی شهر صدرا گفت: پروسه سنگین و زمان بر ثبت نام دانش آموزان در صدرا با برنامه ریزی و آرامش تقریباً تمام شده است.

به گزارش ایلنا، خداکرم فیروزمند در نطق پیش از دستور خود در سیصد و هجدهمین جلسه رسمی شورا  با قدردانی از اداره آموزش و پرورش شهر صدرا که پست بندی نیروها و ثبت نام دانش آموزان را در تابستان جاری به نحو مطلوب انجام دادند، گفت: شهر صدرا سال ها با کمبود نیروی انسانی مواجه بود و از ظرفیت بازنشستگان و نیروهای پاره وقت و حق التدریس کمک می گرفت، اما در سال تحصیلی جدید و پس از استقرار اداره آموزش و پرورش؛ نیروهای جوان، بومی و متخصص وارد چرخه آموزش این شهر شده اند و امید است شاهد رشد و شکوفایی آموزش و پرورش صدرا برای کسب رتبه های برتر کنکور در آینده باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به الزامات بخش نامه ابلاغی اداره کل آموزش و پرورش استان فارس با محوریت پروژه مهر تصریح کرد: مردم حق دارند در این شرایط حساس و وضعیت معیشتی، دغدغه ی تحصیل فرزندان خود را نداشته باشند اما سوال اینجاست مدرسه ای که هیچگونه اعتبار دولتی ندارد و مطابق بخشنامه دریافت مشارکت مردمی هم جرم محسوب می شود، چگونه باید اداره شود؟

رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای اسلامی شهر صدرا ادامه داد: بازرسان اداره کل آموزش و پرورش اقدامات انجام شده در تابستان و آماده سازی مدرسه برای پروژه مهر را بررسی می‌ کنند، اما وقتی پروژه ای تقریبا نیمی از موارد آن از قبیل رنگ آمیزی مدرسه تا نصب دوربین مدار بسته و تعمیر و تجهیز صندلی و تخته وایت برد و … نیازمند بودجه و اعتبار است، کدام مدرسه دولتی امکان اجرای آن را دارد؟

فیروزمند خواستار استقرار مدارس خاص در صدرا شد و تأکید کرد: ضروری است مدارس خاص از جمله تیزهوشان، نمونه دولتی، هیأت امنایی و شاهد در صدرا مستقر شوند تا دانش‌آموزان این شهر فرصت رقابت آموزشی داشته باشند و مجبور به تحصیل در شیراز نشوند.

تلاش برای اختصاص زمین و ساخت اداره آموزش و پرورش ،اردوگاه‌ تربیتی ،کانون فرهنگی ،مجتمع رفاهی ،سالن اجتماعات ،سالن های ورزشی و دیگر امکاناتی که لازمه ی آموزش و پرورش قوی است از دیگر خواسته های رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و حقوقی شورا بود.

وی همچنین به موضوع رفاهیات معلمان اشاره و خواستار راه‌اندازی تعاونی‌های مسکن و مصرف برای فرهنگیان صدرا شد.

فیروزمند در انتها اظهار امیدواری کرد: با تلاش شبانه روزی مجموعه اموزش و پرورش و همکاری شورای شهر و معتمدین و متنفذین شهر شاهد رشد و شکوفایی اداره نوپای صدرا باشیم.

انتهای پیام/
