تثبیت نیروگاه برق ١٠٠ مگاواتی پالایشگاه گاز پارسیان و آغاز طراحی پست برق برای جبران ناترازی ها

به گزارش خبرنگار ایلنا، علمدار بابایی با ابراز خرسندی از دیدار با جمعی از خبرنگاران و فعالان مجازی شهرستان های لامرد و مهر، گفت: اطلاع رسانی شفاف و اگاه سازی، موضوعات کلیدی رسالت حرفه خبرنگاری است و اصول شفافیت، صداقت و دلسوزی از جمله ارزشهای مشترک؛سازمانی پالایشگاه و حرفه خبرنگاری محسوب می‌شود.

وی افزود: هرنوع کار حرفه ای که مبتنی بر رعایت اخلاق باشد، لازم به حمایت است و مجموعه پالایشگاه گاز پارسیان به سهم خود از مأموریتهای اصحاب رسانه اعم از گردهمایی ها، همایش‌ها و برنامه‌ها در راستای ارتقای حوزه اطلاع رسانی در محیط پیرامونی، حمایت می‌کند.

بابایی ادامه داد: تعهد تولید گاز طی سال ١۴٠٣، ١٠٨ درصد و ١٠۵ درصد در بحث میعانات تولید داشتیم که همه‌ی این اتفاقات با تلاش و زحمات همکاران رقم خورد.

به گفته وی، توسعه‌ی میدان های گازی «پازن» و «ارم» برای تقویت خوراک پالایشگاه گاز پارسیان تعیین شده است و امیدواریم این میادین که از ظرفیت قابل توجهی برخوردار هستند، به زودی عملیات اجرایی آنها آغاز شود.

مدیرعامل پالایشگاه گاز پارسیان در بخشی از سخنانش؛ اجرای تاسیسات شیرین سازی و تقویت فشار گاز وراوی و... را مؤثر در بهبود فرایند تولید مجموعه متبوعش دانست و بیان کرد : این پالایشگاه به عنوان صنعت مادر برای تأمین خوارک صنایع پایین دست مطرح می باشد و امیدواریم به ظرفیت اسمی اولیه برگردیم و بتوانیم صنایع بیشتری را پشتیبانی کنیم و شاهد اشتغالزایی بیشتری باشیم.

بابایی درخصوص نیروگاه ١٠٠ مگاواتی پالایشگاه گاز پارسیان به خبرنگاران گفت : بحث انتقالی این نیروگاه به یکی از جزایر مطرح بود و مسئولان محلی و دکتر موسوی نماینده مجلس پیگیری کرد و این مصوبه انتقال لغو شد تا مازاد برق برای جبران ناترازی ها استفاده شود.

به گفته وی، ساخت نیروگاه و تمامی توربین‌های آن با همت و تلاش همکاران تکمیل شد و پست موقت راه اندازی گردید و هم اکنون ١٠ مگاوات ساعت برق به شبکه تزریق می‌شود.

مدیرعامل پالایشگاه گاز پارسیان با اعلام تثبیت نیروگاه برق ١٠٠مگاواتی در این پالایشگاه بیان کرد: مجوز گرفتیم که پست برق پالایشگاه گاز پارسیان ساخته شود و مشاور جهت طراحی اخذ شد و کارهای طراحی آن در حال انجام است که در پاییز امسال، ساخت پست برق مرتبط با این نیروگاه جهت انتخاب پیمانکار به مناقصه می‌رود.

برپایه این گزارش، طی این آیین که در سالن اجتماعات پالایشگاه گاز پارسیان برگزار شد، مدیرعامل به پرسش های خبرنگاران پاسخ داد و توسط مدیریت روابط عمومی با اهدای لوحی از سوی بابایی مدیرعامل؛ از همه‌ی خبرنگاران و فعالان مجازی دو شهرستان لامرد و مهر تجلیل به عمل آمد.

همچنین در ادامه برنامه‌ های روابط عمومی پالایشگاه گاز پارسیان ، خبرنگاران در قالب تور صنعتی از سایت های یک و دو پارسیان، نیروگاه برق پالایشگاه و اتاق کنترل بازدید کردند و در جریان تولید و خطوط خوراک دریافتی قرار گرفتند.

