برگزاری پویش بزرگ «پیامبر رحمت» در فارس
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان فارس از آغاز پویش بزرگ «پیامبر رحمت» خبر داد و گفت: این پویش با هدف معرفی سیره نبوی و تقویت وحدت میان مسلمانان در ایام هفته وحدت برگزار می شود.
به گزارش ایلنا، حجت الاسلام سید بهروز زمانی اصل با اشاره به آغاز پویش فرهنگی «پیامبر رحمت» در سطح استان اظهار داشت: هفته وحدت و سالروز میلاد پیامبر گرامی اسلام (ص) بهترین فرصت برای بازخوانی و معرفی ابعاد شخصیت نبی مکرم اسلام است.
وی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری جامعه اسلامی نیازمند تبیین نقش پیامبر مهربانیها در تحقق برادری و وحدت میان امت اسلامی است.
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی فارس با تأکید بر اینکه این پویش برای عموم مردم آزاد بوده و هیچ محدودیتی در زمینه مشارکت وجود ندارد، افزود: علاقهمندان میتوانند آثار خود را در قالبهای متنوع فرهنگی از جمله شعر، دلنوشته و پادکست تهیه نموده و با موضوعاتی که در پوستر رسمی پویش درج شده است، در این حرکت فرهنگی مشارکت نمایند.
حجتالاسلام زمانی اصل با بیان زمان ارسال آثار، گفت: مهلت ارسال آثار تا ۲۰ شهریورماه تعیین شده و شرکتکنندگان میتوانند تولیدات خود را از طریق پیامرسان ایتا به شماره ۰۹۰۳۵۳۵۳۷۶۹ ارسال کنند.
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان فارس یادآور شد: پس از جمعآوری آثار، هیئت داوران به ارزیابی و انتخاب آثار برتر خواهد پرداخت و به نفرات برگزیده جوایزی اعطا میشود.
وی تصریح کرد: هدف اصلی از برگزاری این پویش، تعمیق محبت به پیامبر اکرم (ص) در دلها و ترویج فرهنگ صلح، مهربانی و همبستگی اسلامی است.
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان فارس در پایان ابراز امیدواری کرد که مشارکت گسترده مردم در این پویش، موجب ارتقای همبستگی اجتماعی و گسترش معرفت دینی در جامعه اسلامی استان می شود.