برگزاری پویش بزرگ «پیامبر رحمت» در فارس

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام سید بهروز زمانی اصل با اشاره به آغاز پویش فرهنگی «پیامبر رحمت» در سطح استان اظهار داشت: هفته وحدت و سالروز میلاد پیامبر گرامی اسلام (ص) بهترین فرصت برای بازخوانی و معرفی ابعاد شخصیت نبی مکرم اسلام است.

وی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری جامعه اسلامی نیازمند تبیین نقش پیامبر مهربانی‌ها در تحقق برادری و وحدت میان امت اسلامی است.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی فارس با تأکید بر اینکه این پویش برای عموم مردم آزاد بوده و هیچ محدودیتی در زمینه مشارکت وجود ندارد، افزود: علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در قالب‌های متنوع فرهنگی از جمله شعر، دل‌نوشته و پادکست تهیه نموده و با موضوعاتی که در پوستر رسمی پویش درج شده است، در این حرکت فرهنگی مشارکت نمایند.

حجت‌الاسلام زمانی اصل با بیان زمان ارسال آثار، گفت: مهلت ارسال آثار تا ۲۰ شهریورماه تعیین شده و شرکت‌کنندگان می‌توانند تولیدات خود را از طریق پیام‌رسان ایتا به شماره ۰۹۰۳۵۳۵۳۷۶۹ ارسال کنند.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان فارس یادآور شد: پس از جمع‌آوری آثار، هیئت داوران به ارزیابی و انتخاب آثار برتر خواهد پرداخت و به نفرات برگزیده جوایزی اعطا می‌شود.

وی تصریح کرد: هدف اصلی از برگزاری این پویش، تعمیق محبت به پیامبر اکرم (ص) در دل‌ها و ترویج فرهنگ صلح، مهربانی و همبستگی اسلامی است.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان فارس در پایان ابراز امیدواری کرد که مشارکت گسترده مردم در این پویش، موجب ارتقای همبستگی اجتماعی و گسترش معرفت دینی در جامعه اسلامی استان می شود.

