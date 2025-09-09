مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان خبرداد؛
۲۹ وقف جدید به ارزش بیش از یکهزار میلیارد تومان در فارس انجام شد
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان فارس گفت: امسال سند مالکیت ۲ هزار و ۱۹۲ فقره موقوفه به وسعت ۹ هزار و ۹۹۲ هکتار اخذ شده و در بحث تجدید و تنظیم اسناد، ۱۳ هزار و ۶۵۴ سند اجاره موقوفات انجام شده است.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام سید عباس موسوی امروز سهشنبه ۱۸شهریور در نشست خبری با خبرنگاران افزود: این استان هر ساله رتبه یک تا سه کشور را در زمینه وقف به خود اختصاص داده و تاکنون ۱۴ هزار موقوفه در آن ثبت شده است که از این تعداد، امسال ۲۹ وقف به ارزش یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان انجام شده است.
وی اظهار کرد: این موقوفهها با نیات درمانی، آموزشی، خیرات، آموزش قرآن، عزاداری، موالید، احداث مسجد، خانه عالم و دیگر موارد بوده است.
حجتالاسلام موسوی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان از محل موقوفات استان هزینه شده است؛ همچنین به ۱۴۳ هیئت مذهبی در ماههای محرم و صفر حدود هفت میلیارد تومان کمک شده است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان فارس بیان کرد: فرهنگ وقف یکی از ویژگیهای مردم استان، بهویژه شیراز، بهحساب میآید و آنان از گذشته تاکنون به این امر مبادرت داشتهاند؛ اما بهرغم وجود موقوفات بسیار در استان، کار پژوهشی و تحقیقی صورت نگرفته است.
حجتالاسلام موسوی افزود: قرار است برای نخستین بار در استان فارس، همایش بینالمللی وقف در شیراز برگزار شود و در آن مقالات علمی و تحقیقات در حوزههای گوناگون ارائه شود.
وی ادامه داد: این همایش دو محور اصلی را در برمیگیرد که شامل روشننمودن جایگاه وقف در گذشته، حال و آینده شیراز و ایجاد پل ارتباطی با شیرازیهای ساکن خارج از کشور و استفاده از ظرفیت آنان برای ساخت شیراز بهتر است.
حجتالاسلام موسوی تاکید کرد: استان فارس همیشه در میان سه استان برتر کشور به لحاظ تعدد و پراکندگی موقوفات بوده است؛ موقوفههای آستان شاهچراغ(ع) زیر نظر این ادارهکل نیست و تولیت آن حرم بر آن نظارت دارد.
وی ادامه داد: از محل دو موقوفه نمازی و پوستچی، امسال به یک هزار و ۵۰۰ نیازمند برای امور درمانی کمک شده و ۱۶ میلیارد و ۵۵۲ میلیون تومان برای تهیه تجهیزات بیمارستانی هزینه شده است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان فارس گفت: بزرگترین مرکز آموزشی و نگهداری ایتام در خاورمیانه با مساحت ۴۰ هزار مترمربع در شهر شیراز، مرکز استان در دست اجراست و قرار است در این مرکز به یتیمان فارس و حتی استانهای مجاور خدمات ارائه شود..
حجتالاسلام موسوی افزود: بزرگترین دارالایتام در شهر صدرا واقع در شیراز، توسط حاج خلیل زالی وقف شده است؛ مطالعات ساخت این پروژه از سال ۱۳۹۸ آغاز و در سال ۱۳۹۹ طراحی، معماری سازه و تاسیسات ژئوتکنیک روی آن انجام شده است؛ در اوایل سال ۱۴۰۰ مجوز احداث آن توسط شهرداری صدرا داده شد.
وی ادامه داد: عملیات اجرایی فاز نخست این طرح با ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار به پایان رسیده است؛ بر اساس برآوردهای انجامشده، اتمام فاز دوم این طرح به حدود یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که از محل درآمد موقوفه مرحوم زالی تامین خواهد شد و در یک تا دو سال آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه فارس تاکید کرد: این پرورشگاه ظرفیت پذیرش ۶۰۰ یتیم را دارد و دارای بخشهای اقامتی، آموزشی، ورزشی و درمانگاه فوقتخصصی با بیش از ۵۰ تخت است.
حجتالاسلام موسوی بیان کرد: امسال ۳۸۱۳ نفر از علاقهمندان قرآنی در مسابقات شرکت کردهاند که این آمار نسبت به سال گذشته دوبرابر افزایش داشته است. همچنین از سال گذشته تاکنون ۳۰ محفل بینالمللی انس با قرآن برگزار شده است.
معاون فرهنگی و اجتماعی ادارهکل اوقاف و امور خیریه فارس نیز با اشاره به برنامههای هفته وقف امسال عنوان کرد: در این هفته ۱۵ میلیارد تومان به موضوع آزادسازی زندانیان، خرید تجهیزات بیمارستانی و ساخت مدرسه اختصاص مییابد؛ همایش «همه واقف باشیم» به منظور رونمایی از پنج موقوفه جدید برگزار میشود.
رحیم صفری افزود: پنج هزار بسته معیشتی میان نیازمندان و ۴۷ هزار بسته آموزشی میان دانشآموزان یتیم توزیع میشود؛ سخنرانیهای پیش از خطبههای نماز جماعات سراسر استان انجام میشود؛ علاوه بر اینها، برنامههای متنوع دیگری در سراسر استان برگزار خواهد شد.