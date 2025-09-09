انعقاد ​تفاهم نامه همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی فارس و سازمان بهزیستی استان

به گزارش ایلنا، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی فارس در این مراسم گفت: این تفاهم‌نامه دوجانبه آغازی است تا بتوانیم با سایر نهادها و مجموعه‌های دولتی و غیردولتی استان فارس، مسیر همکاری‌های نزدیک‌تری را تعریف کنیم.

سید آیت‌الله رزمجو ادامه داد: البته تفاهم‌نامه صرفاً گام نخست است و باید به ثبت قراردادهای اجرایی منجر شود تا نتایج مطلوب آن حاصل شود.

وی با اشاره به اینکه در همین راستا اعلام می‌کنم دانشگاه جامع علمی–کاربردی استان فارس آمادگی کامل دارد تا دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت ویژه کارکنان و نیروهای تمامی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی استان را برگزار کند، تصریح کرد: امیدواریم با برگزاری دوره‌های آموزشی برای نیروهای توانمند بهزیستی استان فارس، گام‌های مؤثری در این زمینه برداشته شود.

رزمجو در ادامه به موضوع انتخاب شرکای قدرتمند برای دانشگاه جامع علمی–کاربردی فارس اشاره کرد و تصریح کرد: سیاست دانشگاه، همکاری با شرکای قوی، حرفه‌ای و توانمند است. به‌عنوان نمونه، یکی از این شرکا پارک سلامت روان شیراز است که مجموعه‌ای بی‌نظیر در جنوب ایران محسوب می‌شود و افتخاری برای استان فارس به شمار می‌آید.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی فارس با بیان اینکه این مجموعه دارای مرکز آموزش علمی–کاربردی سلامت دهکده سبز است و دانشجویان در فضایی واقعی و عملی تحصیل می‌کنند، گفت: این همان شعار دانشگاه جامع است؛ یعنی دانشجو پس از فارغ‌التحصیلی تنها با مباحث تئوری مواجه نبوده، بلکه در محیط عملی نیز به بهترین شکل آموزش دیده است.

وی در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: دانشگاه جامع علمی–کاربردی فارس در حوزه‌های طلا و جواهرات، خودرو، بهداشت و درمان، ورزش و گردشگری علاقه‌مند به انتخاب شرکای قوی است و می‌توانیم در این زمینه همکاری‌های مؤثری داشته باشیم.

در ادامه این نشست، بهمن حاجات‌نیا مدیرعامل پارک سلامت روان نیز به بیان دیدگاه‌های خود پرداخت و گفت: آموزش، جزئی جدانشدنی از هر جامعه‌ای است و در طرح‌های توسعه جایگاه ویژه‌ای دارد؛ به‌ویژه در دستگاه‌های اجرایی و به‌خصوص دستگاه‌هایی که با کلنی‌های جمعیتی بیشتری در ارتباط هستند، اهمیت آموزش دوچندان می‌شود.

وی ادامه داد: ما در مجموعه پارک سلامت روان تلاش کرده‌ایم فعالیت‌های خود را متناسب با اهداف آموزشی دانشگاه جامع علمی–کاربردی تنظیم کنیم و از نظر حرفه‌ای و تخصصی، اهداف عینی و آموزشی این دانشگاه را تحقق بخشیم. در کنار این، یکی از شرکای قدیمی سازمان بهزیستی هستیم و در حوزه‌های مختلف با بهزیستی استان فارس همکاری‌های گسترده‌ای داشته‌ایم.

مدیرعامل پارک سلامت روان تصریح کرد: در مجموع کوشیده‌ایم هر دو مأموریت را به بهترین شکل ممکن انجام دهیم و با ترکیب این دو وظیفه، مأموریت‌ها را به‌گونه‌ای پیش ببریم که هم اهداف پیشگیرانه و مراقبتی سازمان بهزیستی و هم اهداف آموزشی و مهارتی دانشگاه جامع علمی–کاربردی محقق شود.

در بخش پایانی این نشست، مدیرعامل سازمان بهزیستی استان فارس نیز در سخنانی گفت: این تفاهم‌نامه در راستای ارتقای مباحث علمی و آموزشی شکل گرفته است؛ همان‌طور که دانشگاهیان نیز آگاهی دارند، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هنگام ورود به محیط کار عملی با دنیایی متفاوت روبه‌رو می‌شوند و متوجه می‌گردند که فاصله چشمگیری میان آموزش‌های تئوری و کار عملی وجود دارد. در حقیقت، یکی از اهداف اصلی راه‌اندازی دانشگاه جامع علمی–کاربردی نیز همین امر بوده است.

محمدرضا هوشیار در ادامه افزود: البته باید توجه داشت که علم هر روز مرزهای تازه‌ای را می‌گشاید و نیروهایی که در بدنه کاری مشغول هستند، نیازمند آموزش‌های جدیدند تا بتوانند با ظرفیت‌های نوین علمی آشنا شوند. این تفاهم‌نامه نیز در همین راستا طراحی شده است تا دوره‌های آموزشی موردنیاز نیروهای بهزیستی توسط دانشگاه جامع علمی–کاربردی فارس برگزار شود.

مدیرعامل سازمان بهزیستی فارس در پایان ابراز امیدواری کرد: در آینده بتوانیم گام‌های جدی‌تری در جهت عملیاتی شدن این تفاهم‌نامه برداریم.

انتهای پیام/