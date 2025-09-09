محیط زیست فارس فراخوان داد؛
دعوت از واحدها برای شرکت در جشنواره صنعت، معدن و خدمات سبز ۱۴۰۴
اداره کل حفاظت محیط زیست فارس از همه واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی استان برای شرکت در بیست و ششمین دوره جشنواره ملی صنعت، معدن و خدمات سبز دعوت کرد.
به گزارش ایلنا، معاون محیط زیست انسانی ادارهکل حفاظت محیط زیست فارس گفت: مهلت تکمیل پرسشنامههای الکترونیکی این جشنواره تا تاریخ ۲۰ مهر ۱۴۰۴ تعیین شده است.
قاسم نهاوندی افزود: این پرسشنامهها از تاریخ اول شهریور در پرتال سازمان به نشانی iranemp.ir در دسترس متقاضیان قرار دارد.
به گفته وی، فرآیند ثبتنام و انتخاب واحدهای برتر در سه مرحله انجام میشود:
مرحله اول: از اول شهریور تا پایان مهر، ثبتنام و تکمیل پرسشنامهها توسط واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی انجام میشود.
مرحله دوم: در آبانماه، بررسیهای استانی صورت میگیرد و نتایج به دبیرخانه سازمان ارسال میشود.
مرحله سوم: در آذرماه، ارزیابی نهایی در دبیرخانه انجام و واحدهای برگزیده انتخاب خواهند شد. مراسم تقدیر از این واحدها نیز در همین ماه برگزار میشود.
نهاوندی از تمامی واحدهای متقاضی خواست پیش از تکمیل پرسشنامه، راهنمای مربوطه را به دقت مطالعه کنند و برای ارتباط با دبیرخانه، نماینده و شماره تماس مستقیم خود را تا پایان وقت اداری ۲۰ شهریور ۱۴۰۴ معرفی کنند.