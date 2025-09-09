خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

محیط زیست فارس فراخوان داد؛

دعوت از واحدها برای شرکت در جشنواره صنعت، معدن و خدمات سبز ۱۴۰۴

دعوت از واحدها برای شرکت در جشنواره صنعت، معدن و خدمات سبز ۱۴۰۴
کد خبر : 1683856
لینک کوتاه کپی شد.

اداره کل حفاظت محیط زیست فارس از همه واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی استان برای شرکت در بیست و ششمین دوره جشنواره ملی صنعت، معدن و خدمات سبز دعوت کرد.

 به گزارش ایلنا،  معاون محیط زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط زیست فارس   گفت: مهلت تکمیل پرسشنامه‌های الکترونیکی این جشنواره تا تاریخ ۲۰ مهر ۱۴۰۴ تعیین شده است.

قاسم نهاوندی افزود: این پرسشنامه‌ها از تاریخ اول شهریور در پرتال سازمان به نشانی iranemp.ir در دسترس متقاضیان قرار دارد.

به گفته وی، فرآیند ثبت‌نام و انتخاب واحدهای برتر در سه مرحله انجام می‌شود:

مرحله اول: از اول شهریور تا پایان مهر، ثبت‌نام و تکمیل پرسشنامه‌ها توسط واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی انجام می‌شود.

مرحله دوم: در آبان‌ماه، بررسی‌های استانی صورت می‌گیرد و نتایج به دبیرخانه سازمان ارسال می‌شود.

مرحله سوم: در آذرماه، ارزیابی نهایی در دبیرخانه انجام و واحدهای برگزیده انتخاب خواهند شد. مراسم تقدیر از این واحدها نیز در همین ماه برگزار می‌شود.

نهاوندی از تمامی واحدهای متقاضی خواست پیش از تکمیل پرسشنامه، راهنمای مربوطه را به دقت مطالعه کنند و برای ارتباط با دبیرخانه، نماینده و شماره تماس مستقیم خود را تا پایان وقت اداری ۲۰ شهریور ۱۴۰۴ معرفی کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی