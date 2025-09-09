به گزارش ایلنا، کریم مجرب گفت: این طرح که از ١۵ شهریور آغاز شده و تا ١۵ مهر ادامه خواهد داشت، با هدف تامین کالا‌های مورد نیاز دانش‌آموزان با قیمت و کیفیت مناسب و مقابله با تخلفات بازار اجرا می‌شود.

مجرب بیان کرد: در این طرح همه ظرفیت‌های نظارتی استان، از‌جمله سازمان تعزیرات حکومتی، اداره کل استاندارد، اتاق اصناف، بسیج اصناف و اتحادیه‌های صنفی مشارکت دارند.

وی افزود: کنترل قیمت و کیفیت انواع نوشت‌افزار مانند دفتر، مداد، خودکار، کیف و برخورد با گران‌فروشی، جلوگیری از عرضه کالا‌های تقلبی و قاچاق، حذف محصولات دارای تصاویر غیراخلاقی، مقابله با فروش اجباری بسته‌ای و الزام فروشندگان به صدور فاکتور رسمی از محور‌های اصلی طرح است.

مجرب همچنین به رصد تبلیغات محیطی و مجازی، نظارت بر نمایشگاه‌های عرضه مستقیم نوشت‌افزار و ثبت اطلاعات تولیدکنندگان و واردکنندگان در سامانه جامع تجارت اشاره کرد و بر نقش مهم گزارش‌های مردمی تاکید کرد.

وی از خانواده‌ها خواست هرگونه تخلف را از طریق سامانه ١٢٤ گزارش کنند.

مدیر کل صمت فارس با بیان اینکه این طرح آزمونی برای کاهش فشار مالی خانواده‌ها و ایجاد آرامش در بازار است، تاکید کرد نظارت‌ها به‌صورت جدی و بدون اغماض ادامه خواهد داشت تا بازار لوازم‌التحریر به ثبات و آرامش برسد.

