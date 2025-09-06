رئیس دانشگاه شیراز خبرداد؛
۶۰ درصد پایاننامهها در راستای نیازهای اجرایی استان تعریف شدهاند
پژوهشکده ها حمایت کافی دریافت نمیکنند
رئیس دانشگاه شیراز با تأکید بر اهمیت پژوهشکدهها در حل مسائل استان گفت: پژوهشکده خشکسالی دانشگاه شیراز سالهاست بر موضوع آب متمرکز بوده و نتایج تحقیقات آن به بخشهای کشاورزی و مرتبط ارائه شده است، اما این پژوهشکدهها هنوز حمایت کافی دریافت نمیکنند.
به گزارش ایلنا، علیرضا افشاریفر امروز شنبه، ۱۵ شهریور در نشست خبری با خبرنگاران، افزود: در حوزههای علوم اجتماعی و انرژی نیز پژوهشکدههای فعال داریم، اما بدون تخصیص بودجه مناسب نمیتوانند از تمام ظرفیت خود بهرهبرداری کنند.
افشاریفر با اشاره به تکلیف قانونی اختصاص یک درصد از اعتبارات دستگاههای اجرایی به پژوهش و فناوری، ابراز امیدواری کرد که این امر بتواند حمایت مؤثر از پژوهشکدهها را تضمین کرده و آنها را به سمت حل مشکلات استان هدایت کند.
رئیس دانشگاه شیراز نبود ارتباط منسجم میان دانشگاهها و دستگاههای اجرایی را یکی از چالشهای جدی دانست و اعلام کرد: دانشگاه با هدایت پایاننامهها و رسالههای دکتری و کارشناسی ارشد به سمت حل مشکلات اجرایی، گام مهمی در رفع این خلأ برداشته است؛ بهطوری که بیش از ۶۰ درصد پایاننامهها اکنون در راستای نیازهای عملیاتی و اجرایی استان تعریف شدهاند.
وی همچنین حجم قراردادهای دانشگاه شیراز با بخش صنعت تا پایان سال ۱۴۰۳ را ۷۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: اعضای هیأت علمی موظف هستند در طول دوران خدمت خود دو بار در بخش صنعت حضور یابند تا ارتباط دانشگاه با صنعت تقویت شود.
رئیس دانشگاه شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پذیرش ۴ هزار و ۳۹۹ دانشجو در مقاطع مختلف در سال تحصیلی جدید، از کمبود ۱۸۰۰ نفری ظرفیت خوابگاهها خبر داد و بر ضرورت حمایت دستگاههای اجرایی از پژوهشکدههای دانشگاهی برای حل مشکلات استان بهویژه در حوزه آب، فرونشست و مسائل اجتماعی تأکید کرد.
افشاری فر گفت: دانشگاه شیراز را نهادی علمی همراه و همکار رسانهها معرفی کرد و گفت: بدون همافزایی نهادهای علمی با رسانهها، توسعه علمی و اجتماعی محقق نخواهد شد.
وی با اشاره به آمار پذیرش دانشجویان در سال تحصیلی جدید افزود: در مقطع کارشناسی ۲۲۶۰ نفر، کارشناسی ارشد ۱۷۰۴ نفر و دکترا ۴۳۰ نفر پذیرفته شدهاند و در مجموع، آمار پذیرش دانشگاه شیراز در سال تحصیلی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ به ۴۳۹۹ نفر رسیده است. همچنین امسال ۲۵۳۸ نفر از دانشگاه شیراز فارغالتحصیل شدند.
رئیس دانشگاه شیراز گفت: عدم توازن میان ورودیها و فارغالتحصیلان باعث بروز مشکل در تأمین خوابگاهها شده است؛ بهطوریکه در سال تحصیلی جدید با کمبود حدود ۱۸۰۰ نفر ظرفیت خوابگاهی مواجه هستیم.
افشاریفر با بیان اینکه دانشگاهها باید همواره همگام با تحولات جهانی حرکت کنند، افزود: تغییراتی در رشتهها و سرفصل دروس ایجاد کردهایم تا میان علم و نیازهای جامعه سازگاری بیشتری برقرار شود. به عنوان نمونه، درس «هوش مصنوعی و طراحی دیجیتال» برای مقطع کارشناسی مهندسی الزامی و برای سایر رشتههای مهندسی بهصورت انتخابی ارائه شده که با استقبال دانشجویان همراه بوده است.
وی ادامه داد: هر رشتهای که محتوای آموزشی خود را بهروز نکند و منطبق با نیازهای جامعه و تحولات جهانی تغییر ندهد، در آینده از استقبال کمتری برخوردار خواهد شد؛ ازاینرو اعضای هیأت علمی دانشگاه شیراز ملزم به بازنگری مداوم دروس و توسعه رشتههای جدید و بینرشتهای شدهاند.
رئیس دانشگاه شیراز جذب دانشجویان خارجی را از اهداف مهم این مرکز علمی برشمرد و گفت: در مهرماه ۱۴۰۴، ۸۸۰ متقاضی خارجی داشتیم که با احتساب ورودیهای سال قبل، این تعداد به حدود ۱۲۴۰ نفر میرسد.
به گفته وی، رشتههای پرمتقاضی در میان دانشجویان خارجی شامل حقوق، روانشناسی، فلسفه تعلیم و تربیت، آموزش ابتدایی، زیستشناسی، کشاورزی، دامپزشکی، نفت و کامپیوتر است و ملیتها بیشتر از کشورهای عراق، عمان، یمن، روسیه، ژاپن، لبنان، سوریه و افغانستان هستند.
افشاریفر با اشاره به اینکه دانشگاه شیراز در میان ۷۰۰ دانشگاه برتر دنیا و بین ۳ تا ۵ دانشگاه برتر کشور قرار دارد، گفت: این جایگاه برای ما کافی نیست و تلاش داریم آن را ارتقا دهیم.
وی به چالش مهاجرت دانشجویان و اعضای هیأت علمی اشاره کرد و گفت: پایین بودن حقوق اعضای هیأت علمی، بهویژه جوانان، یک عامل جدی در ناپایداری حضور آنان است؛ چرا که با حدود ۲۵ میلیون تومان حقوق ماهانه، بسیاری از آنها به پیشنهادهای خارجی پاسخ مثبت میدهند.