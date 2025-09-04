آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد ١۴٠٣ تا پایان شهریور است

به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد، ‌محمود عبداله زاده ضمن اعلام آمادگی کامل اداره متبوعش برای راهنمایی تمام وقت مودیان مالیاتی افزود: با توجه به افزایش معافیت مالیاتی ، مالیات سال ۱۴۰۳ معمولا نسبت به سال قبل کاهش یافته و بالغ بر ۷۰ درصد مودیان معاف از مالیات هستند که نیازی به تکمیل اظهارنامه ندارند.

وی اظهار کرد: آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ١۴٠٣ ، پایان شهریور ماه جاری می باشد و فرم های تبصره ۱۰۰ تا پایان ۱۵شهریور برای مودیان دارای شرایط توسط سازمان امور مالیاتی بارگذاری خواهد شد و بصورت پیامک در درگاه ملی خدمات الکترونیک قابل رویت می باشد و سایر مودیان می بایست اظهارنامه مالیاتی بصورت عادی ارایه نمایند.

رییس اداره امور مالیاتی در جمع بازاریان لامرد گفت: در سال جاری سه نمونه اظهارنامه برای مودیان مالیاتی مشاغل تحت عنوان فرم تبصره ۱۰۰ و اظهارنامه پیش فرض و اظهارنامه عادی قابل ارایه خواهد بود.

وی از مودیان مالیاتی خواست که قبل از تکمیل اظهارنامه مالیاتی تبصره ١٠٠ جهت راهنمایی به اداره مالیاتی مراجعه کنند.

انتهای پیام/