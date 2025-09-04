به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری فارس، نیازی معاون وزیرجهادکشاورزی در امور آب و خاک و فاطمه خمسه مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مدیر کل هماهنگی امور استان‌ها در سفر به شیراز با استاندار فارس دیدار کردند.

در این نشست، استاندار فارس با اشاره به جایگاه راهبردی سازمان جهاد کشاورزی در ساختار اقتصادی استان، اظهار داشت: استان فارس با اتکا به ظرفیت‌های گسترده کشاورزی و دامداری، نیازمند مدیریتی علمی، دقیق و متعهد در حوزه منابع طبیعی و امنیت غذایی است.

امیری با بیان این که سازمان جهاد کشاورزی در فارس، نه‌تنها یک نهاد اجرایی نیست، اظهار داشت: این سازمان بخشی از مسئولیت حاکمیتی در تأمین معیشت مردم است.

نماینده عالی دولت در استان فارس با تأکید بر چالش‌های ناشی از خشکسالی، برداشت‌های غیرمجاز از منابع آب و تغییرات اقلیمی، افزود: اقتصاد فارس تاکنون مبتنی بر کشاورزی و دامداری بوده است و این امر مسئولیت مدیران را دوچندان می‌کند.

امیری در این زمینه بر ضرورت حرکت در مسیر علمی و اصولی در حوزه کشاورزی تأکید کرد.

نماینده عالی دولت در استان فارس تصریح کرد: اقدامات باید بر پایه مطالعات دقیق و در مسیر صحیح انجام شود، و افزود: حتی اگر اجرای برنامه‌ها زمان‌بر باشد، حفظ رویکرد علمی و اصولی ضروری است تا منابع طبیعی برای نسل‌های آینده نیز قابل بهره‌برداری باقی بماند.

وی با اشاره به نقش کلیدی بخش کشاورزی در امنیت غذایی و توسعه پایدار، تصریح کرد: حمایت کامل خود را از مجموعه جهاد کشاورزی اعلام می‌کنم.

استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن آرزوی توفیق برای سرپرست جدید سازمان جهاد کشاورزی و تقدیر از خدمات رئیس پیشین این سازمان، اظهار داشت: جهاد کشاورزی استان فارس سازمانی بزرگ و حساس است و کسی باید در رأس آن قرار می‌گیرد بایستی بتواند پاسخ‌گوی مطالبات مردم باشد.

در پایان این دیدار، استاندار فارس با اشاره به ظرفیت‌های انسانی و تخصصی موجود در استان، ابراز امیدواری کرد که سازمان جهاد کشاورزی، با حمایت وزارت‌ جهاد و بهره‌گیری از نیروهای توانمند، بتواند گام‌های مؤثری را در مسیر توسعه پایدار، ارتقای بهره‌وری و حفظ منابع طبیعی استان بردارد.

