شیراز اکسپو ۲۰۲۵؛ فرصتی بی‌نظیر برای معرفی توانمندی‌های فارس

شیراز اکسپو ۲۰۲۵؛ فرصتی بی‌نظیر برای معرفی توانمندی‌های فارس
در راستای آمادگی برای برگزاری نخستین نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های تولیدی و صادراتی استان فارس با عنوان شیراز اکسپو ۲۰۲۵، جلسه‌ای جهت سیاست گذاری و برنامه ریزی به ریاست مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس برگزار شد.

به گزارش ایلنا، این نمایشگاه بزرگ بین‌المللی، از ۲۰ تا ۲۳ مهرماه ۱۴۰۴ در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی گلستان شیراز برگزار خواهد شد و بستری راهبردی برای معرفی ظرفیت‌های اقتصادی، صنعتی، معدنی و صادراتی استان فارس و جنوب کشور به فعالان داخلی و هیأت‌های تجاری خارجی فراهم می‌آورد.

در این نشست، با هدف ایجاد هماهنگی کامل میان بخش‌های مختلف، کمیته‌های اجرایی تخصصی هفت گانه،  کمیته تشریفات، اطلاع‌رسانی و تحلیل محتوا، کمیته رصد و پایش،کمیته رویدادهای تجاری، و ... مسئولیت‌های هر بخش تعیین شد.

مجرب در این جلسه با اشاره به اهمیت راهبردی این رویداد، گفت: شیراز اکسپو ۲۰۲۵ باید به نمادی از شکوه و پیشرفت اقتصادی منطقه تبدیل شود. این نمایشگاه فرصتی بی‌نظیر برای معرفی توانمندی‌های فارس  و کشور به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است و با برنامه‌ریزی دقیق، می‌تواند دستاوردهای ماندگاری برای استان و کشور به همراه داشته باشد.

مدیرکل صمت فارس  همچنین افزود: اکسپو ۲۰۲۵، سکوی پرتابی برای رونق اقتصاد، گسترش صادرات، توسعه اشتغال و پیوند فارس با زنجیره‌های ارزش جهانی خواهد بود.

وی اظهار داشت: شیراز اکسپو ۲۰۲۵ نه تنها فرصتی برای نمایش توانمندی‌های داخلی، بلکه بستری پویا برای جذب سرمایه‌گذاری، تبادل فناوری و توسعه همکاری‌های بین‌المللی در حوزه‌های گوناگون اقتصادی است.

مدیرکل صمت فارس یاد آور شد: نمایشگاه شیراز اکسپو ۲۰۲۵ با هدف ایجاد و تکمیل زنجیره‌های ارزش در صنایع مختلف، بستری منحصر به فرد برای اتصال تولیدکنندگان، تأمین‌کنندگان، صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند.

وی افزود: این رویداد با گردهم آوردن تمامی بازیگران کلیدی اقتصادی از حوزه‌های صنعت، معدن، کشاورزی و فناوری، فرصت‌های همکاری و توسعه مشترک را به منظور افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و ارتقای کیفیت محصولات فراهم می‌سازد. با ایجاد شبکه‌ای پویا و یکپارچه، شیراز اکسپو نقش حیاتی در تقویت زنجیره‌های تامین داخلی و گسترش صادرات به بازارهای جهانی ایفا خواهد کرد و به توسعه پایدار اقتصاد استان فارس کمک شایانی خواهد نمود.

در پایان نقطه نظرات دستگاه‌های اجرایی ذی ربط حاضر در جلسه در راستای برپایی هرچه بهتر این رویداد بزرگ ارائه و بحث، گفتگو  و تبادل نظر شد.

