معاون پژوهشی دانشگاه شیراز:

هوش مصنوعی دیگر انتخاب نیست، ضرورت است

خشکسالی و تغییرات اقلیمی امنیت غذایی را تهدید می‌کند

معاون پژوهشی دانشگاه شیراز، با بیان اینکه هوش مصنوعی امروز یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، گفت: این فناوری یکی از بنیادی‌ترین راهکارها برای حل چالش‌های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست محسوب می‌شود.

به گزارش ایلنا، بهرام همتی‌نژاد امروز ۱۲ شهریورماه در کنگره ملی هوش مصنوعی در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست در شیراز با اشاره به قرار گرفتن ایران در کمربند خشک جهان، تغییرات اقلیمی، خشکسالی و تهدید امنیت غذایی را مهم‌ترین چالش‌های کشور دانست و تاکید کرد: ادامه کشاورزی سنتی پاسخگوی این تهدیدها نیست و باید به سمت تحول هوشمندانه حرکت کرد.

کاهش مصرف آب و کود با کشاورزی هوشمند

معاون پژوهشی دانشگاه شیراز گفت: هوش مصنوعی و توانمندسازی کشاورزی می‌تواند مصرف آب، کود و سم را به حداقل و بازدهی محصول را به حداکثر برساند.

 به گفته وی استفاده از داده‌های ماهواره‌ای، حسگرها و پهپادها می‌تواند راه‌حلی عملی برای افزایش بهره‌وری باشد.

کاربرد هوش مصنوعی در سنجش سلامت محصول

همتی‌نژاد مدیریت هوشمند منابع، پایش دقیق شرایط جوی و تحلیل رطوبت خاک را راهکار مقابله با خشکسالی دانست و افزود: با پردازش تصویر و یادگیری ماشین می‌توان سلامت محصولات، تشخیص آفات و کیفیت تولیدات کشاورزی را تضمین کرد.

وی با اشاره به اقدامات دانشگاه شیراز در این حوزه گفت: تأسیس پژوهشکده هوش مصنوعی، تشکیل شورای سیاست‌گذاری، ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان و برگزاری رویدادهای تخصصی از جمله برنامه‌های دانشگاه است و برگزاری کنگره ملی هوش مصنوعی یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این مسیر محسوب می‌شود.

همتی‌نژاد هشدار داد: استفاده از این فناوری بدون توجه به ملاحظات اخلاقی و حفظ حریم خصوصی داده‌ها می‌تواند تهدیدآفرین باشد و بر ضرورت شفافیت در تصمیم‌گیری و تدوین چارچوب‌های ایمن و اخلاقی تاکید کرد.

معاون پژوهشی دانشگاه شیراز گفت: این کنگره فرصتی برای تبادل ایده‌ها و یافتن راهکارهای بومی است و می‌تواند به آغاز همکاری‌های گسترده میان دانشگاه، صنعت و بخش کشاورزی منجر شود. 

