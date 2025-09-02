خبرگزاری کار ایران
هم‌افزایی دانشگاه و صنعت در توسعه فناوری‌های نوین انرژی

کد خبر : 1680951
واحد تحقیق و توسعه شرکت کولر هوایی آبان با هدف توسعه فناوری‌های نوین در حوزه انرژی و تجهیزات صنعتی، در پردیس علم و فناوری دانشگاه شیراز پذیرفته و مستقر شد.

به‌ گزارش ایلنا، این واحد در شهریورماه 1404 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تمرکز بر بهینه‌سازی مصرف انرژی، طراحی سامانه‌های خنک‌سازی صنعتی و توسعه تجهیزات سازگار با محیط‌زیست است.

مدیر مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز با تأکید بر اهمیت تعامل میان مراکز علمی و صنایع کشور، در این‌باره توضیح داد: راه‌اندازی واحدهای تحقیق و توسعه در دل دانشگاه‌ها، فرصتی ارزشمند برای ایجاد هم‌افزایی میان دانش علمی و توان صنعتی است. این اقدام علاوه‌بر کمک به فرآیند تجاری‌سازی فناوری‌های بومی، می‌تواند زمینه اشتغال‌زایی دانش‌بنیان و ارتقای جایگاه کشور در حوزه صنایع انرژی و تجهیزات صنعتی را فراهم آورد.

سجاد تقوایی، افزود: استقرار این واحد تحقیق و توسعه در پردیس علم و فناوری دانشگاه شیراز، نقطه عطفی در مسیر تقویت پیوند صنعت و دانشگاه به شمار می‌رود.

مدیر مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز گفت: انتظار می‌رود که با اجرای پروژه‌های مشترک تحقیقاتی و حمایت از ایده‌های فناورانه، زمینه توسعه همکاری‌های گسترده‌تر و تحقق اهداف ملی در حوزه نوآوری و فناوری فراهم شود.

گفتنی است، شرکت کولر هوایی آبان از پیشگامان طراحی و تولید تجهیزات صنعتی و انرژی در ایران به شمار می‌رود.

انتهای پیام/
