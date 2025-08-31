به گزارش ایلنا، مسعود گودرزی در جلسه هماهنگی برگزاری اکسپو شیراز با بیان اینکه نمایشگاه‌ها نباید صرفاً محلی برای شلوغی و تجمع باشند، افزود: برخی نمایش‌ها ممکن است فقط ظاهر کار را نشان دهند و دستاورد ملموسی ایجاد نکنند؛ بنابراین ضروری است هدف‌گذاری دقیق صورت گیرد تا هر نمایشگاه بتواند در عمل به رونق تولید و عرضه خدمات باکیفیت کمک کند.

گودرزی تصریح کرد: ما قصد داریم کالاها و خدمات را به گونه‌ای معرفی کنیم که هم برای متخصصان و هم برای مشتریان قابل درک باشد؛ نگاه ما باید فراتر از ظاهر باشد و عملکرد واقعی کالا و خدمات را بسنجد.

وی افزود: باید همان‌گونه که در ورزش و معماری، عمل مهم‌تر از ظاهر است، در نمایشگاه نیز ارائه با کیفیت و نتیجه‌گرا باشد.

معرفی توانمندی‌های استان و صدور آنها به بازارهای داخلی و خارجی

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس یادآور شد: هدف اصلی نمایشگاه‌ها معرفی توانمندی‌های استان و صدور آنها به بازارهای داخلی و خارجی است؛ باید گروه‌های کالایی و خدماتی از همان ابتدا شناسایی و دسته‌بندی شوند و مسئولیت انتخاب بهترین محصولات و خدمات بر عهده دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی باشد تا محصولات رقابتی و باکیفیت ارائه شوند.

وی اضافه کرد: نباید فراموش کرد که مشتریان نمایشگاه‌ها چه کسانی هستند؛ باید مشتریان بالقوه را شناسایی، دعوت و تشویق کرد تا از نزدیک توانمندی‌های استان را ببینند.

گودرزی با اشاره به لزوم برنامه‌ریزی برای بازدید میدانی از واحدهای صنعتی و خدماتی گفت: این اقدام باعث می‌شود مشتریان واقعی با کیفیت کالاها و خدمات آشنا شوند و تصمیم‌گیری آنها برای همکاری و خرید تسهیل شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس همچنین به تجربه نمایشگاه‌های تخصصی گذشته اشاره کرد و گفت: در بسیاری از کشورها، از جمله ژاپن، نمایشگاه‌ها با نظم دقیق برگزار می‌شوند و همین نظم و برنامه‌ریزی موجب جذب مشتریان و انعقاد قراردادهای بزرگ شده است. ما نیز باید از همین امروز برای ایجاد نظم، برنامه‌ریزی بازدیدها و حتی طراحی بخش‌های جانبی فرهنگی و گردشگری برای مهمانان اقدام کنیم تا رویداد از جذابیت و اثربخشی بیشتری برخوردار شود.

اطلاع‌رسانی نمایشگاه توانمندی‌های فارس ازهم‌اکنون

گودرزی با بیان اینکه کیفیت محصولات و خدمات، امنیت، جذابیت بصری و قیمت رقابتی از عوامل اصلی موفقیت هستند، افزود: باید پیش از برگزاری نمایشگاه، محتوای تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی مناسب تهیه و منتشر شود تا هیچ فرد یا مجموعه‌ای بی‌اطلاع نماند.

وی افزود: اطلاع‌رسانی از طریق رسانه ملی، وزارت امور خارجه، سفارتخانه‌ها، شبکه‌های تخصصی و رسانه‌های اجتماعی باید از هم‌اکنون آغاز شود تا این رویداد به شکل گسترده دیده شود.

وی همچنین خواستار تشکیل کمیته‌های تخصصی شد و گفت: کمیته برنامه‌ریزی نمایشگاه، کمیته تولید محتوا، کمیته اطلاع‌رسانی، کمیته امنیت و انتظامات و نیز کمیته رصد و پایش عملکرد باید از همین امروز فعال شوند.

وظیفه این کمیته‌ها مشخص کردن گروه‌های کالایی، تهیه محتوای هدفمند، جذب مشتریان، برگزاری بازدیدها و در نهایت ارزیابی عملکرد پس از پایان رویداد است.

ارزیابی از فعالیت‌ها پس از پایان نمایشگاه

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس خاطرنشان کرد: ارزیابی از فعالیت‌ها پس از پایان نمایشگاه اهمیت زیادی دارد؛ باید مشخص شود کدام تکالیف انجام شده و کجا کم‌کاری صورت گرفته تا در دوره‌های بعدی نقاط ضعف برطرف شود.

گودرزی افزود: این ارزیابی‌ها موجب می‌شود نمایشگاه به تجربه‌ای موفق و قابل تکرار تبدیل شود.

وی با تأکید بر لزوم مشارکت همه دستگاه‌ها، بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان یادآور شد: این نمایشگاه فرصت ارزشمندی برای معرفی توانمندی‌های استان در حوزه‌های صنعت، کشاورزی، سلامت، گردشگری، صنایع دستی و فناوری‌های نوین است؛ حضور منظم، تولید محتوای دقیق، جذب مشتریان واقعی و برنامه‌ریزی جانبی می‌تواند این رویداد را به الگویی موفق برای سراسر کشور تبدیل کند.

گفتنی است این نشست با دستگاه های مختلف استان در راستای برگزاری نمایشگاه توانمندی فارس(اکسپو شیراز) برگزار گردید و ضمن تاکید بر تکالیف دستگاه های مختلف دیدگاه خود را در این زمینه مطرح کردند.

انتهای پیام/