‌‌به گزارش ایلنا، محمد صادق حمیدیان، شنبه در نشست هم‌اندیشی فعالان اقتصادی فارس که با حضور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و معاونین وی در این اتاق در شیراز برگزار شد افزود: دولت و مجلس دلشان به حال این صندوق نسوخته است، کما اینکه برگردیم سابقه تامین اجتماعی در ۱۳۰۱ بحث تامین اجتماعی در راه‌آهن و دو سه شرکت دیگر در مجموعه قوانین کشور مطرح می‌شود.

‌وی ادامه داد: اما از سال ۱۳۳۵ که پایه اولیه صندوق گذاشته شد تا امروز، دولت نه‌تنها پنج درصد تکلیفی سهم آورده خودش را پرداخت ننموده است بلکه امروز به‌عنوان بزرگترین بدهکار صندوق تامین اجتماعی مطرح است و این سوال مطرح است چرا آنگونه که سازمان تامین اجتماعی با سایر بد‌هکاران برخورد می‌کنید با این بدهکار بزرگ برخورد نمی‌کند.

‌وی اظهار کرد: دلیل نا‌ترازی صندوق تامین اجتماعی هم همینجاست چون این بدهی‌های سنواتی که وجود دارد را زمانی پرداخت می‌کنند که ارزش ذاتی آن دیگر ارزش قطعی نیست آنهم به‌صورت چهار شرکت ورشکسته در اختیار تامین اجتماعی قرار می‌دهند که باعث شده هیچ اتفاقی روی ندهد.

رییس اتاق بازرگانی فارس، خطاب به رییس سازمان تامین اجتماعی کشور گفت: حقوق بازنشستگان بین ۳۰ تا ۵۰ سال گذشته مبلغی بوده که به صندوق پرداخت شده و ربطی به دریافت امروز ندارد، و شما که هم از شهامت و هم از دانش کافی برخوردار هستید برای جامعه روشن کنید که چه اتفاقی در گذشته صندوق افتاده و چه کسانی این اموال را به یغما برده‌اند که امروز صندوق در حال به وجود آوردن بحرانی شبیه بحران یونان برای ایران است.

حمیدیان افزود: لازم است که بد‌انیم که در گذشته اموال این صندوق به چه شکلی به یغما رفته است.

وی، با اشاره به تاکید رییس سازمان تامین اجتماعی بر شفافیت در این مجموعه ادامه داد: البته شفافیت بدون تعریف استقلال در سازمان تامین اجتماعی راه به‌جایی نخواهد برد، تقاضای ما احیای سه جانبه‌گرایی و تصمیم سه جانبه‌گرایی در سازمان تامین اجتماعی است به گونه‌ای که دولت به‌تنهایی و مجلس و مجلسیان نتوانند در روند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در این نهاد مستقل عرض‌اندام کنند.

رییس اتاق بازرگانی فارس گفت: درخواست دیگر ما این که بر عدالت اجتماعی در تامین اجتماعی تاکید شود.

‌حمیدیان، بر لزوم توجه به یکسان‌سازی در حق بیمه نیز تاکید کرد و افزود: این که یکسان‌سازی اتفاق بی‌افتد کمک می‌کند که این موضوع حل شود و فاسد از بین برود.

رییس اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: ما در این زمینه تقاضای شفاف‌سازی داریم و اگر شفاف‌سازی شود و اسامی بیمه شده‌ها منتشر شود و مشخص شود هر کس در چه صنفی بیمه شده کمک‌کننده خواهد بود.

وی اظهار کرد: باید در حوزه سخت و زیان‌آور نیز شفاف‌سازی شود، ما مخالف ١٠٠ درصد سخت و زیان‌آور نیستیم اما معتقدیم که قانون سخت و زیان‌آور باید شامل کسی شود که به معنای واقعی در شغل سخت و زیان‌آور مشغول فعالیت است.

‌رییس اتاق بازرگانی فارس، در‌خصوص بازرسی تامین اجتماعی هم گفت: بازرسی از مجموعه‌های کمتر از ۵۰ نفر که حق بیمه خود را ١٠٠ درصد پراخت می‌کنند چه مفهومی به غیر از اینکه فشار بر کارآفریننان وارد می‌کنند دارد.

حمیدیان افزود: در بحث حسابرسی در تامین اجتماعی نیز اینکه سازمان تامین اجتماعی حسابرسی را به شرکتی که متعلق به خودش است واگذار می‌کند و گفته می‌شود که هرچه بیشتر دریافت کنید درآمدتان بیشتر است، مشخص است که آن شرکت حسابرسی به‌کارفرمایان و بنگاه‌ها فشار وارد می‌کند.

‌وی ادامه داد: در‌خصوص لیست پیمانکاران و چگونگی دریافت این لیست در محاسب حق بیمه نیز تقاضای وحدت رویه و توجه به قوانین بالا‌دستی داریم.

