طرح انتقال آب به فیروزآباد از سد تنگاب نهایی شد

‌به گزارش ایلنا، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای فارس در این آئین با ترسیم سیمای آب فیروزآباد و ضمن بیان اینکه در این شهرستان با ٣۵٧٠ کیلومتر‌مربع، حدود ٣٨٠٠ منبع آبی شامل چاه، چشمه و قنات وجود دارد، گفت: در شهرستان فیروزآباد همه محدوده‌ها ممنوعه یا ممنوعه بحرانی است.

سیاوش بد‌ری میزان بارندگی بلندمدت ۵٦‌ساله فیروزآباد را ٤٧٦ میلیمتر ذکر و خاطرنشان کرد: کل بارندگی سال آبی جاری در این شهرستان ٣٠٠ میلیمتر بوده که نسبت به میانگین بلندمدت بالغ‌بر ٤٠ درصد کاهش بارندگی را شاهد هستیم.

بد‌ری با یادآوری اینکه تاکنون منبع اصلی تامین آب فیروزآباد با حدود ٨٠ هزار نفر جمعیت ١٩ حلقه چاه بوده است، گفت: با تلاش گسترده و حمایت مسئولان ارشد استان، طرح انتقال آب از سد تنگاب نهایی و امکان تامین ١٨۵ لیتر بر ثانیه و معادل ۵ میلیون مترمکعب آب در سال برای مصارف شرب فیروزآباد فراهم شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای فارس ضمن تاکید براینکه، اجرا و بهره‌برداری از طرح انتقال آب منجر به رفع کامل کمبود آب شهر فیروزآباد شده است، گفت: علاوه بر این طرح، طی سنوات اخیر ۵ حلقه چاه در فاصله ٢٠ کیلومتر فیروزآباد حفر و امکان تامین آب شرب و بهداشت این شهر تا افق ٣٠‌ساله فراهم شده است.

بد‌ری ضمن اشاره به اینکه اقداماتی در راستای تامین آب شرب شهر میمند نیز اجرایی شده است، گفت: برای تامین آب مورد نیاز حدود ١٠ هزار شهروند ساکن میمند، طرح انتقال آب از سد سلمان فارسی در دستور کار قرار دارد.

وی با یادآوری اینکه طی سنوات اخیر در شهرستان فیروزآباد سه پروژه اساسی در حوزه آب اجرایی شده است، گفت: پروژه انتقال آب که امروز شاهد بهره‌برداری رسمی از آن هستیم، پروژه سد تنگاب که طی سنوات گذشته اجرایی شده و پروژه سد هایقر با ٩١ متر ارتفاع و حجم مخزن ٢٢٦ میلیون مترمکعب که آماده افتتاح است.

رئیس هیئت‌مدیره شرکت آب منطقه‌ای فارس با بیان اینکه، در اجرای پروژه تصفیه‌خانه فیروزآباد از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده شده است، چابکی را از ویژگی‌های این سیستم ذکر و اضافه کرد: کل تاسیسات و تجهیزات نصب شده شامل ایستگاه‌های پمپاژ و تصفیه آب، پرتابل است.

بد‌ری تصریح کرد: امروز و به همت متخصصان، در صنعت آب اعم از احداث سد، اجرای خطوط انتقال و ساخت تصفیه‌خانه، هیچگونه وابستگی به خارج کشور وجود ندارد و همه فعالیت‌ها و اقدامات با بهره‌گیری از توان و دانش تخصصی انجام می‌شود.