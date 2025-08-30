خبرگزاری کار ایران
مدیرکل صمت فارس مطرح کرد؛

پروژه‌های بدون مطالعات آمایش سرزمینی غالباً به شکست منتهی می‌شوند

روند کنونی نظارت، ابزار فشار بر اصناف است و باید اصلاح شود

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس گفت: روند کنونی نظارت که بیشتر به ابزار فشار بر اصناف تبدیل شده باید اصلاح شود وگرنه شفاف‌تر و با عدد و رقم مسائل را افشا خواهد کرد.

به گزارش ایلنا، کریم‌مجرب امروز ۸ شهریور در نشست خبری افزود: سرمایه‌گذاران داخلی و فعالان تجاری باید مورد حمایت قرار گیرند و هرگونه فشار غیرمنطقی بر آنها برخلاف منویات رهبری در حمایت از تولید است.

وی با اشاره به توسعه بی‌برنامه در برخی نقاط استان گفت: پروژه‌هایی که بدون مطالعات آمایش سرزمینی و صرفاً با فشارهای محلی آغاز می‌شوند غالباً به شکست منتهی می‌شوند و باید رویکرد علمی و برنامه‌محور در توسعه صنعتی استان حاکم شود.

مدیرکل صمت فارس برنامه‌های تحولی اداره کل صمت فارس را شامل سه محور دانست: ایجاد اتاق‌های فکر در حوزه صنعت، معدن و تجارت با حضور دانشگاهیان و فعالان اقتصادی، تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان از جمله با اختصاص یک سالن ویژه به این شرکت‌ها در اکسپوی شیراز مهرماه و اصلاح نظام نظارت بازار با هدف هوشمندسازی و خروج از رویکرد صرفاً تنبیهی. 

برنامه‌ریزی هوشمند توسعه صنعت و معدن فارس بر اساس سند آمایش سرزمینی 

 مدیرکل صمت فارس گفت: برای نخستین بار در کشور برنامه‌ای هدفمند و قابل سنجش برای توسعه صنعت و معدن استان تهیه شده که بر اساس سند آمایش سرزمینی و اهداف برنامه هفتم توسعه طراحی شده است

 وی افزود: در این برنامه مشخص شده است که رشد ۸درصدی صنعت و ۱۳ درصدی معدن چگونه باید محقق شود، هر شهرستان در چه صنایع و چه میزان زمین، برق و سایر زیرساخت‌ها نیاز دارد و چگونه باید توسعه پیدا کند.

مدیرکل صمت فارس این برنامه را شفاف و قابل ارزیابی دانست و گفت: پس از هماهنگی با دستگاه‌های حاکمیتی آن را در اختیار رسانه‌ها قرار خواهیم داد تا بتوانند عملکرد اداره کل را با اهداف کمی مقایسه و مطالبه‌گری کنند.

 وی تأکید کرد: اگر در دستیابی به اهداف موفق شویم جشن می‌گیریم و اگر محقق نشود صادقانه دلایل را توضیح خواهیم داد.

مجرب با اشاره به برگزاری رویداد مهم شیراز اکسپو در بازه ۲۰ تا ۲۳ مهرماه گفت: این رویداد یکی از مهم‌ترین اقدامات اجرایی اداره کل صمت فارس است و با هدف معرفی ظرفیت‌های صنعتی و اقتصادی استان، ایجاد ارتباط مستقیم میان شرکت‌های دانش‌بنیان، مراکز پژوهشی، صنایع بزرگ، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و فعالان اقتصادی برگزار می‌شود.

وی "شیراز اکسپو" را برنامه‌ای کاملاً عملیاتی و غیرنمادین دانست و افزود: این رویداد می‌تواند گام مهمی در جهت توسعه استان باشد و انتظار داریم رسانه‌ها با پوشش گسترده خبری و اطلاع‌رسانی به افکار عمومی در موفقیت آن نقش‌آفرین باشند. 

مدیرکل صمت فارس گفت: در حاشیه این رویداد، نشست‌هایی با مسئولان کشوری و فعالان بخش خصوصی برای حل مشکلات و رفع موانع سرمایه‌گذاری برگزار خواهد شد.

مجرب تأکید کرد: اداره کل صمت فارس از این پس تلاش می‌کند اقدامات عملیاتی و اجرایی بیشتری را جایگزین برنامه‌های انتزاعی و غیرملموس کند و در تمام مراحل توسعه استان تعامل مستمر با رسانه‌ها، مردم و سرمایه‌گذاران را در دستور کار قرار دهد.

 مجرب با تاکید بر نقش خبرنگاران در امیدآفرینی اجتماعی افزود: خبرنگاران دیده‌بانان بیدار جامعه‌اند که چراغ آگاهی را روشن می‌کنند و مسیر حرکت توسعه را به مردم نشان می‌دهند و بدون ارتباط رسانه‌ها با مجموعه صمت حرکت توسعه‌ای استان کامل نمی‌شود.

مدیرکل صمت فارس با اشاره به تجربه موفق تعامل رسانه‌ها و شهرداری شیراز در توسعه شهری اظهار کرد: همانگونه که آن تجربه توانست امید اجتماعی و حرکت سازنده در شهر ایجاد کند ما نیز به دنبال تکرار چنین مدلی در حوزه صنعت، معدن و تجارت هستیم.

 وی اضافه کرد: بسیاری از بزرگان فرهنگ و ادب شیراز ریشه در خانواده‌های تجار و صنعتگران داشتند و موتور اقتصادی قوی همواره موتور فرهنگی شهر را نیز به حرکت درآورده است.

کریم‌مجرب با انتقاد از کم‌توجهی رسانه‌ای به موفقیت‌های صنعتی استان گفت: فارس تنها استانی بود که در روز صنعت و معدن ۳ واحد نمونه کشوری معرفی کرد اما بازتاب رسانه‌ای این دستاوردها ضعیف بود.

 مدیرکل صمت فارس خواستار حساسیت رسانه‌ها نسبت به سرنوشت برندهای بزرگ استان و طرح‌های توسعه‌ای شد و گفت: از خبرنگاران انتظار داریم مطالبه‌گری کنند، سوال بپرسند، شفافیت ایجاد کنند و حتی پیشرفت‌ها را برجسته سازند تا انگیزه حرکت بیشتر شود.

