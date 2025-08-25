پذیرایی و اسکان بیش از ٢هزار زائر حسینی در موکب بیت الزهرا شهرستان لامرد

به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد، عبدالله حیدری پور با بیان گزارشی از فعالیت این موکب در جمع خبرنگاران اظهار کرد :خداوند را سپاس می گویم که به لطف و عنایتش توفیق داشتیم امسال در کنگره بزرگ اربعین حسینی در خدمت خادمان زوار حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام باشیم و روزانه حدود ٣٠٠ نفر ظرفیت پذیرش داشتیم که در این ایام، بیش از ٢ هزار زائر حسینی از سراسر کشور؛ خدمات اسکان و پذیرایی در سه وعده صبحانه، ناهار و شام دریافت کردند.

مدیر موکب بیت الزهرا شهرستان لامرد افزود: این موکب در موقعیت مناسبی در نجف اشرف و در مجاورت مسجد سهله قرار داشت که با حضور ٢۵ خادم از هشتم ماه صفر تا روز اربعین به زائرین اربعین حسینی خدمت رسانی کرد.

این فعال فرهنگی-مذهبی ادامه داد: جا دارد از آحاد مردم، خیرین و نیک اندیشان عزیز که در برپایی این موکب مشارکت فعالانه داشته اند و همچنین از خادمان بزرگواری که در قالب کمیته اسکان، تغذیه وپشتیبانی و در نقش موکبداری خدمت‌رسانی به زوار حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام را در این ایام سخت با گرمای طاقت فرسا به نحو مطلوب انجام دادند و نقش آفرینی کردند، قدردانی نمایم.

وی ابراز امیدواری کرد که در سال آتی، اگر خداوند و خیرین و خادمان کمک دهند، فعالیت این موکب با تجارب خادمان ، ادامه خواهد داشت و پذیرای زائرین اربعین حسینی خواهیم بود.

