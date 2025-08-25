خبرگزاری کار ایران
پذیرایی و اسکان بیش از ٢هزار زائر حسینی در موکب بیت الزهرا شهرستان لامرد

پذیرایی و اسکان بیش از ٢هزار زائر حسینی در موکب بیت الزهرا شهرستان لامرد
مدیر موکب بیت الزهرا شهرستان لامرد گفت: خدمت به زائرین حسینی افتخاری است و امسال این موکب از هشتم ماه صفر تا روز اربعین، پذیرای بیش از ٢ هزار زائر حسینی بود.

به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد، عبدالله حیدری پور با بیان گزارشی از فعالیت این موکب در جمع خبرنگاران اظهار کرد :خداوند را سپاس می گویم که به لطف و عنایتش توفیق داشتیم امسال در کنگره بزرگ اربعین حسینی در خدمت خادمان زوار حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام باشیم و روزانه حدود ٣٠٠ نفر ظرفیت پذیرش داشتیم که در این ایام، بیش از ٢ هزار زائر حسینی از سراسر کشور؛ خدمات اسکان و پذیرایی در سه وعده صبحانه، ناهار و شام دریافت کردند.

مدیر موکب بیت الزهرا شهرستان لامرد افزود: این موکب در موقعیت مناسبی در نجف اشرف و در مجاورت مسجد سهله قرار داشت که با حضور ٢۵ خادم از هشتم ماه صفر تا روز اربعین به زائرین اربعین حسینی خدمت رسانی کرد.

این فعال فرهنگی-مذهبی ادامه داد:  جا دارد از آحاد مردم، خیرین و نیک اندیشان عزیز که در برپایی این موکب مشارکت فعالانه داشته اند و همچنین از خادمان بزرگواری که در قالب کمیته اسکان، تغذیه وپشتیبانی و در نقش موکبداری خدمت‌رسانی به زوار حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام را در این ایام سخت با گرمای طاقت فرسا به نحو مطلوب انجام دادند و نقش آفرینی کردند، قدردانی نمایم. 

وی ابراز امیدواری کرد که در سال آتی، اگر خداوند و خیرین و خادمان کمک دهند، فعالیت این موکب با تجارب خادمان ، ادامه خواهد داشت و پذیرای زائرین اربعین حسینی خواهیم بود.

خبرنگار : مرتضی عبداله زاده
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
