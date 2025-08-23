خبرگزاری کار ایران
فسا در مسیر توسعه صنعتی با رویکرد علمی و پایدار
نشست مشترک توسعه صنعتی فسا با حضور مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس و نماینده مردم فسا در مجلس با هدف بررسی راهکارهای شتاب‌بخشی به روند توسعه صنعتی شهرستان برگزار شد.

به گزارش ایلنا، در این نشست بر رویکرد علمی و پایدار در تصمیم‌گیری‌ها، استفاده از داده‌های تخصصی و تحلیل‌های مبتنی بر آمایش سرزمینی و نیز رفع موانع سرمایه‌گذاری تأکید شد.

یکی از محورهای کلیدی این جلسه، راه‌اندازی پایانه صادراتی در شهرستان فسا بود که می‌تواند موجب افزایش صادرات و گسترش بازارهای هدف برای تولیدات صنعتی و کشاورزی منطقه شود.

همچنین طرح‌هایی همچون احداث واحد صنعتی آهک هیدراته، تولید بیواتانول، و توسعه زنجیره تکمیلی صنایع کشاورزی و دامپروری در دستور کار قرار گرفت.

کریم مجرب در این نشست، توسعه زیرساخت‌های صنعتی، ایجاد شهرک صنعتی جدید، و بررسی امکان‌سنجی تأسیس منطقه ویژه اقتصادی را از اولویت‌های اداره کل صمت استان فارس عنوان کرد و افزود: تمرکز بر صنایع کم‌آب‌بر، انرژی‌های تجدیدپذیر به‌ویژه انرژی خورشیدی، و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان از مهم‌ترین راهبردهای توسعه پایدار در فسا به شمار می‌رود.

وی همچنین بر رفع موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران و تبدیل فسا به یکی از قطب‌های صنعتی استان فارس تأکید کرد.

در پایان نشست، حسن‌علی محمدی نماینده فسا با تقدیر از رویکرد علمی مدیریت صمت فارس، حمایت همه‌جانبه خود و مردم شهرستان را از مصوبات این جلسه اعلام کرد و این هم‌اندیشی را گامی مهم در تحقق توسعه متوازن منطقه‌ای و پیشرفت صنعتی فسا دانست.

