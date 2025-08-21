پاسخگوی افکار عمومی و رسانه ها خواهیم بود

به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد، سلیمان ازاد پس از انتخاب به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر لامرد بااشاره به اصل ١٠٣ قانون اساسی گفت: شورا از نظر اجتماعی و سیاسی، جایگاه بالایی دارد از این نظر که با تصمیماتش در ارتقای مسائل فرهنگی، اجتماعی، زیرساختی بهداشت و خدماتی دخیل است و مصوبات این پارلمان کوچک محلی نباید مخالف قوانین کشور و اسلام باشد و از این رو تمام تصمیمات باید مورد اجرا و حمایت قرار گیرد.

وی ادامه داد: شورا، ٣۴ وظیفه دارد که از انتخاب شهردار گرفته تا شناسایی بررسی نارسایی ها و کمبودهای شهری‌ که در سال نخست شورای ششم انجام شد و تهیه طرح های پیشنهادی و ارایه به مقامات مسئول از دیگر وظایف شورا می باشد که در این راستا هم اقداماتی صورت گرفته است.

آزاد اظهار کرد : شورا با خرد جمعی، کارها را جلو می برد و ممکن است همه‌ی نگاه شورا کامل نباشد و به همین دلیل فلسفه‌ی تشکیل کمیسیون های شورا مطرح شد که طبق قانون، برنامه داریم تا کمیسیون فرهنگی-اجتماعی شورا در سال آخر تقویت شود.

رئیس شورای اسلامی شهر لامرد گفت: برای تصمیم گیری برخی مسائل مرتبط شهری باید یک سوم اعضا خواهان شوند تا آن موضوع به کمیسیون تخصصی ارجاع شود.

وی در ادامه نظارت بر حفظ و حراست از اموال منقول و غیرمنقول در شهر را جزو وظایف مهم پارلمان محلی دانست و از دعوت نخبگان در کمیسیون ها از جمله کمیسیون عمران شورا خبر داد.

رئیس شورای اسلامی شهر لامرد در واکنش به گلایه خبرنگاران در نبود ارتباط قوی با رسانه ها و ارائه گزارش شفاف به مردم، گفت: همه مسائل باید شفاف شود و مردم باید بدانند که عوارض ها کجاها هزینه می‌شود و از اطلاعات پروژه ها و طرح ها و جریان پیشرفت آنها مطلع شوند و ارتباط مستقیم با رسانه ها به عنوان پل ارتباطی میان شهروندان و شورا در سال آخر برقرار می‌شود و پاسخگوی افکار عمومی خواهیم بود.

وی در پایان بیان کرد: با صبر و تحمل، انتقادات و پیشنهادات را می پذیریم و امیدواریم با خرد جمعی بتوانیم رضایتمندی مردم را تقویت کنیم.

