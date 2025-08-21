خبرگزاری کار ایران
رئیس شورای شهر لامرد اعلام کرد؛

پاسخگوی افکار عمومی و رسانه ها خواهیم بود

پاسخگوی افکار عمومی و رسانه ها خواهیم بود
دعوت از نخبگان در کمیسیون‌های تخصصی «عمران» و «فرهنگی»

رئیس شورای اسلامی شهر لامرد از پیگیری فعال شدن کمیسیون عمران و فرهنگی-اجتماعی شورا و دعوت از نخبگان در این کمیسیون‌ها و دیگر کمیسیون‌های پارلمان محلی خبر داد و تقویت ارتباط با رسانه‌ها و پاسخگویی به افکار عمومی را از راهبردهای شورا در سال آخر اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد، سلیمان ازاد پس از انتخاب به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر لامرد بااشاره به اصل ١٠٣ قانون اساسی گفت: شورا از نظر اجتماعی و سیاسی، جایگاه بالایی دارد از این نظر که با تصمیماتش در ارتقای مسائل فرهنگی، اجتماعی، زیرساختی بهداشت و خدماتی دخیل است و مصوبات این پارلمان کوچک محلی نباید مخالف قوانین کشور و اسلام باشد و از این رو  تمام تصمیمات باید مورد اجرا و حمایت قرار گیرد. 

وی ادامه داد: شورا، ٣۴ وظیفه دارد که از انتخاب شهردار گرفته تا شناسایی بررسی نارسایی ها و کمبودهای شهری‌ که در سال نخست شورای ششم انجام شد و تهیه طرح های پیشنهادی و ارایه به مقامات مسئول از دیگر وظایف شورا می باشد که در این راستا هم اقداماتی صورت گرفته است. 

آزاد اظهار کرد : شورا با خرد جمعی، کارها را جلو می برد و ممکن است همه‌ی نگاه شورا کامل نباشد و به همین دلیل فلسفه‌ی تشکیل کمیسیون های شورا مطرح شد که طبق قانون، برنامه داریم تا کمیسیون فرهنگی-اجتماعی شورا در سال آخر تقویت شود. 

رئیس شورای اسلامی شهر لامرد گفت: برای تصمیم گیری برخی مسائل مرتبط شهری باید یک سوم اعضا خواهان شوند تا آن موضوع به کمیسیون تخصصی ارجاع شود. 

وی در ادامه نظارت بر حفظ و حراست از اموال منقول و غیرمنقول در شهر را  جزو وظایف مهم پارلمان محلی دانست و از دعوت نخبگان در کمیسیون ها از جمله کمیسیون عمران شورا خبر داد.

رئیس شورای اسلامی شهر لامرد در واکنش به گلایه خبرنگاران در نبود ارتباط قوی با رسانه ها و ارائه گزارش شفاف به مردم، گفت: همه مسائل باید شفاف شود و مردم باید بدانند که عوارض ها کجاها هزینه می‌شود و از اطلاعات پروژه ها و طرح ها و جریان پیشرفت آنها مطلع شوند و ارتباط مستقیم با رسانه ها به عنوان پل ارتباطی میان شهروندان و شورا در سال آخر برقرار می‌شود و پاسخگوی افکار عمومی خواهیم بود. 

وی در پایان بیان کرد: با صبر و تحمل، انتقادات و پیشنهادات را می پذیریم و امیدواریم با خرد جمعی  بتوانیم رضایتمندی مردم را تقویت کنیم.

انتهای پیام/
خبرنگار : مرتضی عبداله زاده
