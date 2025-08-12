مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس:
کمبود برق و آب فراتر از حیطه اختیارات شهرکهای صنعتی است
اهلیت سرمایهگذار و نیاز واقعی در صدور مجوزها بررسی می شود
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس، در واکنش به چالشهای زیرساختی موجود، راهکارهای اتخاذشده برای حمایت از صنعتگران و سرمایهگذاران را تشریح کرد.
به گزارش ایلنا، عباس برنهاد امروز ۲۱ مرداد در نشست خبری با خبرنگاران با بیان اینکه برخی محدودیتها مانند کمبود برق و آب فراتر از حیطه اختیارات شهرکهای صنعتی است، به اقدامات این سازمان برای تسهیل فعالیتها اشاره کرد.
برنهاد با تاکید بر محدودیتهای کشوری در حوزه برق، از مشوقهای شرکت شهرکهای صنعتی برای احداث نیروگاههای خورشیدی خبر داد.
وی گفت: زمینهایی که برای احداث نیروگاه واگذار میشوند، با ۵۰ درصد تخفیف به متقاضیان ارائه خواهد شد. علاوه بر این، در صورت راهاندازی سریع نیروگاه، تا ۲۵ درصد تخفیف دیگر نیز به آنها تعلق میگیرد که در مجموع تخفیف زمین به ۷۰ تا ۸۰ درصد میرسد.
مدیریت هوشمندانه منابع آب و هدایت صنایع آببر
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس با اشاره به محدودیتهای آبی ناشی از خشکسالی، اظهار داشت: ساماندهی در این حوزه انجام شده است. ما در بررسی مجوزهای صنایع، اهلیت سرمایهگذار و نیاز واقعی او به آب را بررسی میکنیم. همچنین، برای جلوگیری از مشکلات کمبود آب در برخی شهرکها مانند صنایع آببر را به سمت شهرکهای شمالی استان که از ظرفیت بیشتری برخوردارند، هدایت میکنیم.
برنهاد همچنین از خریداری ۱۵۰ لیتر بر ثانیه پساب تصفیهشده از شهر شیراز خبر داد که برای استفاده صنایع آببر غیرغذایی و بهداشتی در نظر گرفته شده است.
وی از همکاریهای صورتگرفته با مسئولین برای تامین آب شهرکهای صنعتی، به ویژه شهرک صنعتی بزرگ شیراز، قدردانی کرد.
در خصوص مشکلات آنتندهی و زیرساختهای مخابراتی، برنهاد ضمن تایید این مسئله، گفت: به دلیل قطعی برق در شهرکهای صنعتی، دکلهای مخابراتی نیز از کار میافتند. ما نامهای به مسئولین مربوطه ارسال کرده و خواستار تامین برق پایدار از طریق ژنراتور یا سیستمهای پشتیبان برای این دکلها شدهایم.
وی درباره وضعیت جاده ورودی شهرک صنعتی،تصریح کرد: مسئولیت زیرساختها را بر عهده دستگاههای خدماترسان است با این حال، به دلیل تعهد به صنعتگران، شخصاً پیگیر تعریض این جاده است و با وجود نیاز به بودجه ۶۰۰ میلیارد تومانی، درخواست تسهیلات از معاون وزیر را ارائه کرده ایم.
تسهیلات و مهلتهای حمایتی برای سرمایهگذاران
برنهاد در پاسخ به سوالی درباره بازپسگیری زمینهای واگذارشده، گفت: اگرچه دستورالعملها به ما اجازه فسخ قرارداد زمینهایی را میدهند که در زمان مقرر به بهرهبرداری نرسیدهاند، اما با توجه به مشکلاتی مانند تحریم، کرونا و مسائل اقتصادی، ما رویکردی حمایتی را در پیش گرفتهایم. در جلسات پایش، حدود ۹۰ درصد موارد را مهلت دادهایم و نظر معاون دادگستری نیز بر تعامل و همکاری با سرمایهگذاران است.
وی تعداد قراردادهای فسخشده را بسیار محدود عنوان کرد و گفت: هدف، کمک به سرمایهگذارانی است که واقعاً قصد کار دارند اما با مشکلات غیرقابل پیشبینی مواجه شدهاند.
حلوفصل مشکلات روستای گچی
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس به ماجرای تملک اراضی روستای گچی نیز پرداخت و گفت: زمینی که در سال ۱۳۷۲ خریداری شد، با توافقنامه دستی و غیررسمی همراه بود. پس از بررسیهای قضایی و اختلافنظر بر سر مالکیت، ما برای حل این معضل، با روستاییان به توافق رسیدیم که در ازای زمینهای کشاورزیشان، به آنها زمینهایی با کاربری صنعتی و مساحت کمتر واگذار کنیم که مراحل اداری آن در حال پیگیری است.
مدارا با سرمایهگذاران دانه درشت
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس بر ضرورت حمایت از صنعتگران و سرمایهگذاران دانه درشت تاکید کرد و از تلاش برای حل مشکلات زیرساختی خبر داد.
برنهاد در خصوص زمینهای محبوس در شهرکهای صنعتی گفت: ما مصداقهای زیادی از صنعتگران دانه درشت داریم که با ۶۰۰ پرسنل و تولیدات جهانی، آبروی استان هستند. وقتی چنین صنعتگری زمینی را برای توسعه گرفته، به دلیل مشکلات منابع نتوانسته سازههای خود را تکمیل کند، ما نباید زمین کنار او را بگیریم و به شخص دیگری بدهیم. این کار درست نیست و ما با این رویکرد که دلالها زمینها را محبوس کردهاند مخالفیم.
برنهاد افزود: زمینهای محبوس در شهرکهای صنعتی در دست دلال نیست، بلکه در دست صنعتگران اهل و کاربلد است.
وی افزود: ما با سرمایهگذاران مدارا میکنیم، چون آنها آبروی استان ما هستند. من هم موافق هستم که زمینهای محبوس باید گرفته شوند، اما این زمینها در دست کسانی نیست که به دنبال احتکار باشند، بلکه در دست صنعتگران اهل است که به دلیل مشکلات، نتوانستهاند کار خود را تکمیل کنند.
برنهاد همچنین با اشاره به اینکه دیوان محاسبات نیز در این زمینه به ما نامه زده بود و ما در شورای نظارت نیز این موضوع را مطرح کردیم، گفت: در نهایت، مدیران استان متقاعد شدند و از سرمایهگذاران و تولیدکنندگان حمایت میکنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای های صنعتی فارس با قدردانی از نمایندگان مجلس، از حمایت آنها در رفع مشکلات شهرکهای صنعتی خبر داد و گفت: از ابتدای انتصاب من، هر ۱۸ نماینده استان بدون استثنا با ما تماس گرفتند و اعلام همکاری کردند. من در هر موردی که نیاز بود، به آنها مراجعه کردهام و آنها همیشه کنار ما بودهاند.
آماده مذاکره و تعامل با تعاونیها و شهرکهای خصوصی هستیم
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس در خصوص شهرک خصوصی کوثر، که یک تعاونی است، گفت: این شهرک در محدوده ما نیست، اما اگر همه اعضا جمع شوند و درخواست دهند که میخواهند به شهرکهای صنعتی بپیوندند، ما آمادگی مذاکره و همکاری داریم.
وی افزود: ما میتوانیم در زمینه مشارکت و تسهیلات نیز به آنها کمک کنیم، اما این کار منوط به این است که آنها خودشان درخواست بدهند و زمینهایشان نیز مرغوب و دارای قابلیت تبدیل به شهرک صنعتی باشد.
برنهاد در خصوص قوانین دست و پاگیر گفت: برخی دستورالعملها ممکن است دست و پاگیر باشند، اما اگر هم نباشند، باز هم باید یک سری قوانین و نظم و انضباط وجود داشته باشد تا صنعتگران نیز از آنها پیروی کنند. قانون دست و پاگیر در این خصوص نداریم، بلکه شرایط فعلی است که باعث این مشکلات شده است.
حمایتها و برنامههای شرکت شهرکهای های صنعتی فارس از صنایع کوچک
معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی نیز در این نشست از حمایتها و برنامههای این شرکت برای پشتیبانی از واحدهای صنعتی کوچک و متوسط سخن گفت.
سید محمود قیومی، یکی از مهمترین حمایتهای شرکت شهرکهای صنعتی را توانمندسازی مدیران و کارکنان واحدهای صنعتی کوچک دانست.
وی در این باره گفت: ما برنامههای آموزشی متنوعی در حوزههای مدیریت، مهارت، زیستمحیطی، ایمنی و بهداشت برگزار میکنیم تا نیازهای آموزشی این واحدها به بهترین شکل برطرف شود. با توجه به اهمیت آموزش، این برنامهها بهطور مستمر ادامه خواهند داشت.
معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی فارس به چالش رقابتپذیری واحدهای کوچک با شرکتهای بزرگ اشاره کرد و افزود: ما با شبکهسازی، به واحدهای صنعتی کوچک کمک میکنیم تا بتوانند از صرفهجویی مقیاس و فرصتهای بزرگتر استفاده کنند. این امر از طریق ایجاد خوشههای کسبوکار، نظامهای ائتلاف پیمانکاری و کنسرسیومهای صادراتی محقق میشود.
قیومی در ادامه به برنامههای توسعهای شرکت اشاره کرد و گفت: ما تورهای صنعتی و نمایشگاهی را برای برقراری ارتباط واحدهای کوچک با واحدهای بزرگ و شرکتهای جهانی برگزار میکنیم.همچنین رویدادهای استارتاپی را برای تزریق ایدههای نو و فناوریهای جدید از سوی دانشجویان و اساتید دانشگاهی به صنایع برگزار کردهایم.
معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی فارس یادآور شد: در حوزه فناوری نیز با ایجاد فنبازار، ارتباط بین صاحبان نیازهای فناورانه و متخصصان را برقرار کردهایم که فنبازار منطقهای ما در سال گذشته بهعنوان فنبازار برتر کشور انتخاب شد.
وی با تاکید بر نیاز واحدهای کوچک به مشاوره در حوزههای مختلف، اظهار داشت: ما خدمات مشاورهای را در حوزههای بازار، صادرات، مالی و حقوقی ارائه میدهیم. مشاوران ما پس از ارزیابی صلاحیت، بهصورت الکترونیکی به واحدها معرفی شده و از لحاظ مالی نیز مورد حمایت قرار میگیرند. علاوه بر این، کلینیکهای صنعت را به شهرکهای صنعتی دورتر میبریم تا مشاوران متخصص از نزدیک به بررسی و حل مشکلات این واحدها بپردازند.
معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی فارس همچنین به حمایت از پایاننامههای دانشجویی مرتبط با صنعت، طرحهای سرمایهگذاری و بیزینسپلنها اشاره کرد.
وی افزود: با اجرای پروژههای عارضهیابی و بهبود، به شناسایی و رفع نیازهای فناورانه واحدها کمک میکنیم.