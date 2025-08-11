«خبرنگاری در عصر هوش مصنوعی» در شیراز کالبدشکافی شد

به گزارش ایلنا، این برنامه به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در ادامه سلسله برنامه‌های هفته خبرنگار و با حضور روزنامه‌نگاران، فعالان رسانه و دانشجویان رشته ارتباطات، به بررسی ابعاد گوناگون تحول دیجیتال در عرصه خبر پرداخت.

در ابتدای نشست، حسن دهقان، معاون فرهنگی و امور رسانه‌ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، با اشاره به ضرورت ارتقاء مهارت‌های رسانه‌ای متناسب با تحولات جهانی گفت:روزنامه‌نگاری سنتی در کشور ما در دوره‌هایی توانست با اتکا به تجربه، مهارت و دانش، جایگاه خود را به‌عنوان مرجع خبری حفظ کند. امروز اما دنیای رسانه در حال تجربه یک جهش فناورانه است که اگر ما به موقع وارد آن نشویم، نه‌تنها عقب می‌مانیم، بلکه سهمی هم در تولید روایت‌های آینده نخواهیم داشت.

وی با تأکید بر اینکه استان فارس باید در این عرصه نقش‌آفرین باشد افزود: همان‌طور که در گذشته، رسانه‌های فارس توانسته‌اند در حوزه روزنامه‌نگاری سنتی جریان‌ساز باشند، اکنون هم باید در حوزه‌های نوپای رسانه‌ای مثل روزنامه‌نگاری دیجیتال، داده‌محور و هوش مصنوعی پیشگام باشند. این یعنی خبرنگاران ما باید ابزارهای نو را بشناسند، شیوه‌های نوشتار در فضای دیجیتال را بیاموزند و بتوانند از فناوری برای ارتقاء دقت، سرعت و کیفیت خبر استفاده کنند.

دهقان برگزاری کارگاه‌های تخصصی را یک اقدام ضروری برای تحقق این هدف دانست و گفت: آموزش در حوزه رسانه نباید فقط تئوریک باشد. باید خبرنگار را در معرض تجربه عملی با ابزارهای جدید قرار داد، او را با نمونه‌های موفق آشنا کرد و فضای آزمون و خطا فراهم آورد. در این صورت است که رسانه‌های ما می‌توانند متناسب با نیازهای روز جامعه و مخاطب حرکت کنند.

پس از سخنان دهقان، دکتر ضیایی‌پرور به بررسی تأثیرات هوش مصنوعی بر چرخه تولید، پردازش و انتشار خبر پرداخت و نمونه‌هایی از ابزارهای هوشمند در گردآوری اطلاعات، تحلیل داده و نگارش خودکار خبر ارائه کرد.

این کارگاه با طرح پرسش‌های تخصصی شرکت‌کنندگان و ارائه نمونه‌های عملی از کاربرد هوش مصنوعی در تولید خبر به کار خود پایان داد.

