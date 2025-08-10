خبرنگاران سفیران امید جامعه اند/ لزوم استفاده از ظرفیت خبرنگاران برای حفظ وحدت جامعه

به گزارش خبرنگار ایلنا، در این نشست صمیمی، سرهنگ عبدالله مستقیمی ضمن گرامیداشت سالروز شهادت خبرنگار شهید محمود صارمی و هفته خبرنگار با اشاره به شرایط خاص کشور گفت: امروز دلهره جنگ و چالش های نظامی و امنیتی بخشی از جامعه ما را فرا گرفته و مردم همچنان دغدغه وقوع جنگ دارد.

وی افزود: التهاب روانی جامعه نشان می دهد که اذهان مردم نیاز به امید و آرامش دارد،موضوعی که با روشنگری خبرنگاران و با تولیدات اثر گذار و امیدآفرینشان تحقق پیدا می کند.

فرمانده سپاه ناحیه زرین دشت با یادآوری پرسش یکی از خبرنگاران از سردار شهید سلامی که پیامشان به خبرنگاران چیست؟ اظهار کرد: شهید سلامی عزیز معتقد بودند که خبرنگاران سفیران امید جامعه هستند و حقیقتاً این عنوان شایسته و برازنده خبرنگاران عزیز است.

فرمانده سپاه ناحیه زرین دشت تاکید کرد: مجموعه نظام مقدس جمهوری اسلامی هم قطعاً به این نتیجه رسیده است که خبرنگاران روایان راستین حقیقت و راهشان چیزی جز امید آفرینی در کالبد جامعه نیست.

مستقیمی با استناد به سخنان رهبر معظم انقلاب که مسئولین نظام و سران قوا و هر کسی که در راستای خدمت به نظام و انقلاب کار می کند باید دغدغه اش حفظ آرامش جامعه باشد، ابراز کرد: در شرایط پسا جنگ که دشمنان برای از بین بردن وحدت جامعه و از هم پاشیدگی آرامش روانی جامعه بسیج شده اند، باید با استفاده از همه افراد موثر جامعه خصوصاً خبرنگاران، این وحدت رویه را حفظ کرد.

تولیدات موثر خبرنگاران مثل آبی بر آتش است

وی بیان کرد: اعتقادم بر این است که خبرنگاران در این شرایط حساس بسیار کمک کننده اند ، چرا که از نزدیک چالش های جامعه را لمس و می‌توانند با قلمشان،قدمشان و بیانشان روایت صحیح جریان های خبری جامعه را منتشر و مثل آبی بر آتش اند.

فرمانده سپاه ناحیه زرین دشت ادامه داد: در جنگ تحمیلی دوازده روزه رژیم صهیونیستی، تولیدات خبرنگاران عزیز کشور باعث شد تا گره های ذهنی خیلی از افراد جامعه باز شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در این نشست توسط سپاه ناحیه زرین دشت از زحمات خبرنگاران تجلیل شد.

انتهای پیام/