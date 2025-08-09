خبرگزاری کار ایران
فرمانده انتظامی فارس مطرح کرد؛

برقراری نظم و امنیت با همیاری مردم و خبرنگاران

برقراری نظم و امنیت با همیاری مردم و خبرنگاران
فرمانده انتظامی فارس گفت:برقراری نظم و امنیت در جامعه تنها به دست پلیس محقق نمی شود، بلکه همه مردم و به ویژه خبرنگاران می توانند در این مسیر ما را کمک و یاری رسانند.

به گزارش ایلنا، سردار عزیزاله ملکی امروز ۱۸ مرداد در آئین تجلیل از اصحاب رسانه و خبرنگاران فعال حوزه فرماندهی انتظامی استان فارس، مبارزه با کالای قاچاق کلان و سازمان یافته، مبارزه با خرده فروشان و جمع آوری معتادان متجاهر، انضباط ترافیکی و کاهش تصادفات و اجرای مستمر طرح طرد اتباع غیر مجاز را از مهمترین اولویت های فرماندهی انتظامی استان فارس در سال جاری عنوان کرد.

وی با بیان اینکه خبرنگاران همکاری و تعامل بسیار خوبی با مجموعه انتظامی دارند، گفت: یکی از اقشاری که سختی و سنگینی اقدامات و ماموریت های ما را خوب لمس می کنند، خبرنگاران هستند؛ چرا که در همه عرصه ها حضور دارند.

سردار ملکی گفت: اگر توانسته ایم امین خوبی برای مردم باشیم، بخشی از آن مرهون زحمات و تلاش های خبرنگاران است که اخبار انتظامی را به موقع در سطح جامعه انعکاس داده اند.

در ابتدای این مراسم، سرهنگ حمید افرامن  معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس  نیز  گزارشی مختصر از اقدامات خبرنگاران و اصحاب رسانه در حوزه انتظامی ارائه داد.

انتهای پیام/
