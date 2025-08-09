مسئول‌ مرکز اورژانس اجتماعی بهزیستی لامرد منصوب شد

به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد، معصومه کاظم زاده رئیس اداره بهزیستی شهرستان لامرد با صدور حکم و ابلاغ رسمی، «ابراهیم اکبری» را به عنوان مسئول مرکز اورژانس اجتماعی بهزیستی لامرد منصوب کرد.

اکبری دارای دانشنامه‌های کارشناسی «روانشناسی کودک» و ارشد «روانشناسی بالینی» است که از سال ٩۶ تاکنون؛ روانشناس مرکز اورژانس اجتماعی لامرد بوده است.

در سوابق تخصصی اش به عنوان روان‌درمانگر، مسئول فنی و صاحب امتیاز کلینیک مشاوره و خدمات روانشناختی فانوس راه، مدرس دانشگاه و کارگاه‌های مختلف در حوزه خانواده و تربیت کودکان و... دیده می‌شود.

از دیگر سوابق علمی-پژوهشی مسئول جدید اورژانس بهزیستی لامرد می‌توان به تألیف چهار کتاب شامل «ارتقاء کیفیت زندگی در پایان عمر (راهنمای درمانگر): مداخلات شناختی-رفتاری»، « درمان هیجان مدار برای افسردگی»، «مشاوره و رواندرمانی پس از خشونت خانگی: دیدگاه مراجع از آنچه به بهبودی اش کمک می‌کند»، «فانوسی در راه ازدواج: خودیاری در مشاوره پیش از ازدواج» و چاپ ده ها مقاله علمی ISI، در مجلات پژوهشی و کنفرانس های بین المللی و داخلی، اشاره کرد.

لازم به ذکر است مرکز اورژانس اجتماعی بهزیستی شامل مرکز مداخله در بحران فردی، خانوادگی واجتماعی، خط تلفن اورژانس اجتماعی (۱۲۳) و خدمات سیار اورژانس اجتماعی(تیم و خودروى سیار) است که با هدف کنترل و کاهش بحران‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی، پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای توانمندی افراد در معرض آسیب و جایگزینی مداخلات روانی و اجتماعی به جای مداخلات انتظامی و قضایی راه اندازی شده است.

انتهای پیام/