خبرگزاری کار ایران
مسئول‌ مرکز اورژانس اجتماعی بهزیستی لامرد منصوب شد

مسئول‌ مرکز اورژانس اجتماعی بهزیستی لامرد منصوب شد
مسئول جدید مرکز اورژانس بهزیستی لامرد از امروز فعالیتش را آغاز کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد، معصومه کاظم زاده رئیس اداره بهزیستی شهرستان لامرد با صدور حکم و ابلاغ رسمی، «ابراهیم اکبری» را به عنوان مسئول مرکز اورژانس اجتماعی بهزیستی لامرد منصوب کرد.

اکبری دارای دانشنامه‌های کارشناسی  «روانشناسی کودک» و ارشد  «روانشناسی بالینی» است که از سال ٩۶ تاکنون؛ روانشناس مرکز اورژانس اجتماعی لامرد بوده است.

در سوابق تخصصی اش به عنوان روان‌درمانگر، مسئول فنی و صاحب امتیاز کلینیک مشاوره و خدمات روانشناختی فانوس راه، مدرس دانشگاه و کارگاه‌های مختلف در حوزه خانواده و تربیت کودکان و... دیده می‌شود. 

از دیگر سوابق علمی-پژوهشی مسئول جدید اورژانس بهزیستی لامرد می‌توان به تألیف چهار کتاب شامل  «ارتقاء کیفیت زندگی در پایان عمر (راهنمای درمانگر): مداخلات شناختی-رفتاری»،  « درمان هیجان مدار برای افسردگی»،  «مشاوره و رواندرمانی پس از خشونت خانگی: دیدگاه مراجع از آنچه به بهبودی اش کمک می‌کند»،  «فانوسی در راه ازدواج: خودیاری در مشاوره پیش از ازدواج» و چاپ ده ها مقاله علمی ISI، در مجلات پژوهشی و کنفرانس های بین المللی و داخلی، اشاره کرد.

لازم به ذکر است مرکز اورژانس اجتماعی بهزیستی شامل مرکز مداخله در بحران فردی، خانوادگی واجتماعی، خط تلفن اورژانس اجتماعی (۱۲۳) و خدمات سیار اورژانس اجتماعی(تیم و خودروى سیار) است که با هدف کنترل و کاهش بحران‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی، پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای توانمندی افراد در معرض آسیب و جایگزینی مداخلات روانی و اجتماعی به جای مداخلات انتظامی و قضایی راه اندازی شده است.

خبرنگار : مرتضی عبداله زاده
