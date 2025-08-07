فرمانده سپاه فجر فارس:
رسانهها در جنگ ۱۲ روزه همبستگی را روایت کردند
فرمانده سپاه فجر فارس گفت: در جنگ ۱۲ روزه، اصحاب رسانه و خبرنگاران وظیفهای دوچندانی داشتند و باید هم به خود و هم به مردم آرامش میدادند.
به گزارش ایلنا، سردار یدالله بوعلی امروز ۱۶ مرداد در مراسم روز خبرنگار با اشاره به اینکه قلم خبرنگاران، حافظ اقتدار و آرامشبخش ملت در بحرانهاست،افزود: اصحاب رسانه توانستند با تبیین صحیح و روحیه دادن به مردم، در حفظ آرامش جامعه نقش بسزایی ایفا کنند.
فرمانده سپاه فجر فارس افزود: بخش عمدهای از آنچه در کشور رقم خورد، مدیون تلاشهای صادقانه و مخلصانه خبرنگاران بود که با غیرت و تعهد، از ابعاد مختلف از این کشور دفاع کرده و روحیه مردم را تقویت کردند.
سردار بوعلی سه رکن اساسی برای هر خبرنگار انقلابی و کشور دوست را تلاش، دقت و ابتکار برشمرد و گفت: در دنیایی که رسانهها با سطح فنی بالا فعالیت میکنند، خلاقیت و ابتکار، چاشنی اصلی موفقیت خبرنگاران ماست. این همان چیزی است که دشمن را غافلگیر میکند و موجب به ثمر نشستن تلاشها میشود.
فرمانده سپاه فجر فارس با استناد به فرمایشات مقام معظم رهبری، تصریح کرد: خبرنگاران، به نوعی باعث صبر و ماندگاری لحظهها میشوند. آنها وقایع را ثبت میکنند و از تزلزل و فراموشی نجات میدهند. هر واقعهای، چه حادثه و چه رویداد مهم، با قلم و تصویر خبرنگار برای همیشه در تاریخ ماندگار میشود.
رسانهها در جنگ ۱۲ روزه وحدت و همبستگی را به خوبی روایت کردند
مدیرکل صدا و سیمای فارس نیز در این مراسم گفت: امسال روز خبرنگار حال و هوای خاصی دارد، چرا که با موفقیت کشورمان در نبرد ۱۲ روزه با نظام سلطه همزمان شده است.
امیر رئوف افزود: این نبرد ترکیبی و چند لایه، که نظام سلطه با تمامی ابزارهای خود در مقابل نظام اسلامی صفآرایی کرد، نشان داد که جنگ تنها در حوزه نظامی نیست، بلکه بخش عمدهای از آن در حوزه شناختی و ادراکی است.
وی با بیان اینکه روز خبرنگار، یادآور حماسهسازی رسانهها در نبرد ترکیبی دشمن علیه کشورمان است،گفت: در این جنگ ،خبرنگاران در خط مقدم روایتگری پیشرفت ها قرار دارند.
رئوف با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت رسانه، ادامه داد: رهبر معظم انقلاب همواره اهمیت نقش رسانه به عنوان یک سرمایه را برای همگان روشن میسازند.
مدیرکل صدا و سیمای فارس با بیان اینکه رسانه ملی و تمامی اصحاب رسانه، خبرگزاریها و فعالان فضای مجازی، با هماهنگی قابل توجهی که در طول این جنگ ۱۲ روزه ایجاد شد، حماسهآفرینی کردند، افزود: این هماهنگی منجر به پیروزی بزرگی در عرصه جنگ ترکیبی شد، به گونهای که حتی نشریات خبری آمریکایی نیز به این موضوع اعتراف کردهاند. این موفقیت باعث شد تا نسل جوان ایران، اعتقاداتشان به گفتمان مقاومت بیش از گذشته تعمیق یابد.
وی از هماهنگی و همکاری خوب جامعه رسانهای استان فارس، به ویژه رسانههای این استان، تقدیر و تصریح کرد: رسانهها در جنگ ۱۲ روزه بین ایران و اسرائیل سعی کردند که وحدت و همبستگی را به خوبی روایت کنند و در کنار آن، با اخبار جعلی و شایعات مقابله نمایند تا افکار عمومی دچار تشویش نشود.
خبرنگاران، راویان اقتدار ایران در دفاع مقدس ۱۲ روزه بودند
رئیس سازمان بسیج رسانه فارس نیز گفت:قلم خبرنگاران در ایام سخت جنگ ۱۲ روزه بین ایران و اسرائیل همچون نگینی درخشان بود و اصحاب رسانه راویان اقتدار ایران در دفاع مقدس ۱۲ روزه بودند.
هادی رضایی با اشاره به روز خبرنگار سال گذشته ادامه داد: سال گذشته در روز پاسدار و روز خبرنگار، سردار سلامی گفت: «که یک روز ما نیستیم و شما باید روایت کنید» این جمله برای ما روشن کرد که اگر قرار بود حضرت زینب (س) تنها جنایت شمر و یزید را بازگو کنند، دیگر صدای اقتدار امام حسین (ع) در کربلا به گوش تاریخ نمیرسید.
رئیس سازمان بسیج رسانه استان فارس افزود: قلم خبرنگاران نیز امروز همین نقش را ایفا میکند و صدای اقتدار جمهوری اسلامی ایران را در جنگ روایتها به گوش جهانیان میرساند.
رضایی با اشاره به دستور تشکیل قرارگاه مدیریت جنگ در رسانه بلافاصله پس از حمله رژیم صهیونیستی به کشور، افزود: این اقدام، نشان از فهم دقیق در شرایط بحرانی است.
رئیس سازمان بسیج رسانه استان فارس تصریح کرد: در طول جنگ ۱۲ روزه ایران و رژیم کودککش صهیونیستی پیام اقتدار از سوی جمهوری اسلامی ایران صادر شد و این خبرنگاران بودند که توانستند با روایتگری صحیح و به موقع، موجبات ناامیدی دشمن را فراهم کنند و قلم و پیام خبرنگاران، نقش اساسی در پیروزی در جنگ روایتها ایفا کرد و بار دیگر عظمت ملت ایران را به نمایش گذاشت.