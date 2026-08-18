گرامیداشت روز خبرنگار و گردهمایی بازنشستگان

مراسم تجلیل از خبرنگاران و اصحاب رسانه با حضور علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر، حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، اعضای هیئت مدیره و بازرسین اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، بازنشستگان و اعضای اتحادیه پیشکسوتان و جمعی از خبرنگاران و فعالان حوزه رسانه در محل خانه کارگر برگزار شد. در پایان این مراسم از خبرنگاران و فعالان حوزه رسانه در جراید و خبرگزاری های ایلنا، مردم سالاری، روزنامه کار و کارگر، دسترنج نیوز و هفته نامه آتیه نو تقدیر بعمل آمد.