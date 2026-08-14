مراسم تشییع «ایرج»جمعه ۲۳ مرداد ۱۴۰۵ با حضور خانواده و جمعیت زیادی از دوستداران او و چهره‌های موسیقی همچون بیژن بیژنی، هوشنگ کامکار، علیرضا افتخاری، حسام‌الدین سراج، علی‌اصغر شاه‌زیدی، هومن نامداری، حسین علیشاپور، ارسلان کامکار، رضا شایسته، کامران همت‌پور، علی عزیزی، بهرام گودرزی، رامبد صدیف، محمد موسوی، قاسم رفعتی، ایرج رحمانپور، محمد سلمانی و همچنین مهدی شفیعی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی ایران، محمد اله‌یاری مدیرعامل بنیاد رودکی و ... از مقابل تالار وحدت به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا(س) برگزار شد.