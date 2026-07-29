همزمان با آغاز موج پیاده‌روی اربعین حسینی و حرکت میلیون‌ها عاشق و دلداده اهل‌بیت(ع) به‌سوی کربلای معلی، استان ایلام به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مسیرهای تردد زائران، هر روز میزبان هزاران نفر از زائران داخلی و خارجی است. با توجه به گرمای هوا، خستگی مسیر و نیاز زائران به امکانات رفاهی، بهداشتی و فرهنگی، ارائه خدمات مناسب در طول این مسیر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در همین راستا، *موکب محبان امیرالمؤمنین(ع) با مشارکت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی از ۲۶ تیرماه تا ۱۵ مردادماه ۱۴۰۵ به‌صورت شبانه‌روزی به زائران خدمت‌رسانی می‌کند. این موکب خدمات متنوعی از جمله پارکینگ خودرو، اسکان و استراحت، خدمات بهداشتی و درمانی، خدمات پولی و بانکی و پذیرایی در وعده‌های مختلف غذایی* را به زائران ارائه می‌دهد. همچنین برنامه‌های فرهنگی و مذهبی شامل اقامه نماز جماعت، مداحی، تعزیه و روضه‌خوانی نیز در این موکب برگزار می‌شود.