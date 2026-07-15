تولید پایدار شیر خام؛ پشتوانه امنیت غذایی و صنعت لبنیات کشور

شیر خام، ماده اولیه تولید انواع محصولات لبنی، یکی از مهم‌ترین ارکان تأمین امنیت غذایی و سلامت جامعه به شمار می‌رود. افزایش تولید شیر باکیفیت، علاوه بر تضمین دسترسی مردم به محصولات لبنی، نقش مهمی در پایداری زنجیره تأمین، کاهش وابستگی به واردات و تقویت صنعت دامپروری کشور دارد. از این رو، توسعه واحدهای تولیدی مدرن و افزایش بهره‌وری در این بخش، از اولویت‌های مهم حوزه کشاورزی و دامپروری محسوب می‌شود. در همین راستا، شرکت دشت گل کردستان، از زیرمجموعه‌های بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، با مدیریت علمی گله و تغذیه دام، به بزرگ‌ترین تولیدکننده شیر خام در غرب کشور تبدیل شده است. این مجموعه با مدیریت ۱۳ هزار رأس دام سنگین، میانگین تولید ۴۳ کیلوگرم شیر به ازای هر رأس دام مولد را ثبت کرده و روزانه بیش از ۲۲۰ تن شیر خام تولید می‌کند. این مجتمع همچنین برای بیش از هزار نفر از نیروهای بومی اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده است. سود حاصل از تولید شیر نیز در چارچوب مأموریت‌های بنیاد مستضعفان، صرف اجرای طرح‌های محرومیت‌زدایی و توسعه مناطق محروم کشور می‌شود.