تداوم خشکسالی و کاهش منابع آبی، توسعه کشت دیم را به یکی از راهکارهای مؤثر برای حفظ امنیت غذایی کشور تبدیل کرده است. در این میان، تولید محصولات استراتژیکی مانند گندم با استفاده از نزولات جوی، نقش مهمی در کاهش وابستگی به منابع آب و پایداری بخش کشاورزی دارد. در همین راستا، شرکت دشت گل کردستان، از زیرمجموعه‌های بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، عملیات برداشت گندم و جو دیم را با موفقیت در اراضی خود به انجام رسانده است. بر اساس گزارش‌های میدانی، یک هزار هکتار از مزارع دیم این شرکت برداشت شده و میانگین عملکرد آن حدود یک تن در هر هکتار برآورد می‌شود. این دستاورد، حاصل مدیریت صحیح کشت، تلاش نیروهای اجرایی و بهره‌گیری از روش‌های علمی در شرایط محدودیت منابع آبی است و در راستای سیاست‌های بنیاد مستضعفان برای تقویت امنیت غذایی و توسعه کشاورزی پایدار محقق شده است. همچنین سود حاصل از تولید و برداشت این محصولات، در اجرای طرح‌های محرومیت‌زدایی و توسعه مناطق محروم کشور هزینه می‌شود.