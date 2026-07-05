اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب با حضور جمعی از مسئولان، کارگزاران نظام

صبح یکشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۵ مراسم اقامه نماز بر پیکر مطهر قائد شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای(ره) و شهدای خانواده ایشان، صبح امروز با حضور میلیون‌ها نفر از عزاداران در مصلای امام خمینی(ره) و خیابان‌های اطراف آن برگزار شد. در این مراسم که با حضور فرزندان رهبر شهید، سران قوا و دیگر مسئولان ارشد کشوری و لشکری همراه بود، حضرت آیت‌الله جعفر سبحانی از مراجع عظام تقلید بر پیکر مطهر رهبری شهید و شهدای خانواده ایشان نماز اقامه کردند.