محله قصرالدشت شیراز یکی از قدیمی ترین محلات این شهر است که آیین عزاداری خود را دارد. هیئت های مختلف این محله با زنجیرزنی،طبق گردانی و بیرق گردانی در خیابان منتهی به آرامستان قصرالدشت شیراز عزاداری می کنند. و طبق رسمی دیرینه هر هیئت در انتهای عزاداری خود و هم زمان با ظهر عاشورا به آرامستان وارد می شوند و در کنار قبور و به یاد رفتگان، نوحه می خوانند، زنجیر می زنند و خیمه ای را به نماد خیمه ی امام حسین(ع) و یارانش، که در ظهر عاشورا به دست سپاهیان یزید آتش زده شد، می سوزانند و همزمان با چرخیدن به دور خیمه ی سوخته ، با زدن بر سر و سینه سوگواری می کنند.