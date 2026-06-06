کارخانه سلک‌باف یزد یکی از واحدهای باسابقه صنعت نساجی کشور و از مجموعه‌های وابسته به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی است که فعالیت خود را از دهه ۵۰ آغاز کرده و امروز در حوزه ریسندگی و تولید نخ پنبه‌ای و پلی‌استر فعالیت می‌کند. این کارخانه با بهره‌گیری از خطوط تولید ریسندگی، سالانه هزاران تن نخ مورد نیاز صنایع نساجی و پوشاک کشور را تأمین می‌کند. در سال‌های اخیر، سلک‌باف یزد با اجرای طرح‌های توسعه‌ای و نوسازی تجهیزات، موفق به افزایش ظرفیت تولید و ارتقای کیفیت محصولات خود شده است. بر اساس گزارش‌ها، ظرفیت تولید سالانه این مجموعه به بیش از چهار هزار تن نخ رسیده و این موضوع نقش آن را در تأمین نیاز بازار داخلی پررنگ‌تر کرده است. استان یزد به عنوان یکی از قطب‌های مهم صنعت نساجی ایران شناخته می‌شود و کارخانه سلک‌باف نیز سهم قابل توجهی در اشتغال‌زایی و رونق تولید داخلی دارد. کارشناسان معتقدند توسعه چنین واحدهایی می‌تواند به کاهش وابستگی به واردات مواد اولیه و تقویت صنعت نساجی کشور کمک کند. از سوی دیگر، به دلیل وابستگی این کارخانه به بنیاد مستضعفان، بخش عمده ای از سود حاصل از فعالیت‌های آن صرف اجرای طرح‌های محرومیت‌زدایی و حمایت از مناطق کمتر برخوردار کشور می‌شود. این درآمدها در زمینه توسعه زیرساخت‌ها، ایجاد اشتغال، خدمات درمانی، پروژه‌های عمرانی و حمایت از اقشار نیازمند هزینه می‌شود و در کنار فعالیت صنعتی، نقش مؤثری در مسئولیت‌های اجتماعی نیز ایفا می‌کند.