میراث پارچهبافی در موزه تار و پور یزد
موزه «تار و پود» یزد بهعنوان یکی از پروژههای مهم فرهنگی و گردشگری این شهر جهانی، در محل کارخانه تاریخی ریسندگی جنوب یزد راهاندازی شده و بهتازگی به بهرهبرداری رسیده است. این موزه با هدف معرفی و حفظ میراث ارزشمند صنعت نساجی و دستبافتههای سنتی ایران ایجاد شده و تلاش دارد بخشی از هویت تاریخی یزد را در قالبی نو به نمایش بگذارد. نام «تار و پود» نیز اشارهای مستقیم به ساختار اصلی پارچه و هنر بافندگی دارد. بر اساس گزارشها، این مجموعه در جریان یک مراسم رسمی و همزمان با افتتاح چند موزه دیگر در کشور، در اسفند ۱۴۰۳ افتتاح شده است. در فضای این موزه، بخشهای متنوعی برای بازدیدکنندگان در نظر گرفته شده که از جمله آنها میتوان به نمایش انواع پارچهها و منسوجات سنتی، ابزارهای قدیمی ریسندگی و بافندگی، و معرفی فرآیندهای تولید پارچه در گذشته اشاره کرد. همچنین بخشی از موزه به تاریخچه کارخانه ریسندگی جنوب یزد اختصاص دارد که خود یکی از نمونههای مهم معماری صنعتی در این شهر به شمار میرود.کارشناسان حوزه میراث فرهنگی معتقدند موزه تار و پود علاوه بر حفظ آثار مرتبط با نساجی، نقش مهمی در احیای هنرهای سنتی و توسعه گردشگری فرهنگی در یزد خواهد داشت. این موزه همچنین با بازآفرینی فضای یک کارخانه قدیمی، تجربهای متفاوت از بازدید موزهای برای گردشگران داخلی و خارجی فراهم میکند. یزد بهعنوان یکی از قطبهای تاریخی نساجی در ایران، با داشتن پیشینهای غنی در تولید ترمه، پارچه و دستبافتههای کویری، جایگاه مناسبی برای ایجاد چنین موزهای داشته و موزه تار و پود را میتوان گامی مهم در جهت معرفی بهتر این میراث ارزشمند دانست.