استقبال از نوروز 1405 در جنگ و امید

ما ایرانی ها هر سال در آستانه نوروز، طبق رسم و آیین های کهن با خرید وسایل سفره هفت سین و گل وشیرینی به استقبال بهار می رویم. اما امسال با جنگ تحمیلی از سوی دشمن آمریکایی- صهیونی، نوروزی متفاوت را در پیش رو داریم که به واسطه آن شرایطی سخت را تجربه می کنیم با این حال مردم تهران در بیم و امید به زندگی ادامه می دهند و در ساعات باقی مانده به آغاز سال 1405 با حضور در مراکز خرید گل و گیاه تلاش می کنند با نگاهی امیدوارانه قدم به سال آینده بگذارند.