مراسم تشییع پیکر فرماندهان شهید «جنگ رمضان»/ 1

مراسم تشییع پیکر جمعی از فرماندهان و مسئولان شهید «جنگ رمضان» امروز (چهارشنبه ۲۰ اسفند) با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در میدان انقلاب اسلامی تهران برگزار شد.پیکر امیر سپهبد شهید «سید عبدالرحیم موسوی» رئیس شهید ستاد کل نیروهای مسلح، سردار سپهبد شهید «محمد پاکپور» فرمانده کل شهید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، امیر دریاسالار شهید «علی شمخانی» دبیر شهید شورای دفاع کشور، امیر سرلشکر شهید «عزیز نصیرزاده» وزیر شهید دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سرلشکر بسیجی شهید «محمد شیرازی» رئیس شهید دفتر فرماندهی معظم کل قوا تشییع می شود.