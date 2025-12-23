جشن بزرگ شب یلدا در تماشاخانه سنگلج

جشن بزرگ شب یلدا به عنوان شب دوم از سلسله رویدادهای ششمین همایش بین‌المللی دیپلماسی نوروز و اهدای نشان نوروز، در تماشاخانه سنگلج برگزار شد. امامی (تهیه کننده موسیقی علاج اثر محسن چاووشی و مستند ایرانشهر)، سعید امیرسلیمانی (پیشکسوت تئاتر ملی بخاطر بیش از ۶۰ سال فعالیت مستمر)، علی رهبر (مدیر عامل خانه ترکمن و دبیر رویداد سالانه بزرگداشت مختوم قلی فراغی)، حسین جمالی (کارگردان و پژوهشگر فعال حوزه نمایش ایرانی)، فریبا مرتضوی (فعال اجتماعی و تلاش برای آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد)، محمد حسن رادمنش (فعال مدنی به پاس حمایت مستمر از کسب و کارهای خرد و آزادسازی بیش از ۱۵ زندانی جرائم غیر عمد)، مینا قاسمی (خبرنگار فعال در جنگ ۱۲ روزه و کارگردان مستند ۷۰۰)، محمدی (فعال حقوق کودک و یکی از مسئولین انتقال و حمایت از کودکان شیرخوارگاه آمنه)، ماهزری (معلم مقطع ابتدایی جهت آموزش به دانش آموزان آسیب پذیر)، عباس گودرزی (خلبان امداد و نجات)، هانا رحمانی لشگری (کودک فعال در جنگ ۱۲ روزه و پس از آن) با اهدای لوح نشان نوروز تقدیر شد.