مراسم یادبود اشرف بروجردی

مجلس ترحیم اشرف بروجردی رئیس اسبق سازمان اسناد و کتابخانه ملی، شامگاه دوشنبه (۱ دی ۱۴۰۴) با حضور جمعی از شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و و مسئولان کشوری در مسجد جامع شهرک غرب تهران برگزار شد.سید محمد خاتمی، محمدرضا عارف، محمدجوادظریف، آیت الله مصطفی محقق داماد، بیژن زنگنه، محمود واعظی، پیروز حناچی، احمد میدری، محمدرضا خاتمی، عبدالواحد موسوی لاری، حسین سیمایی صراف، عباس صالحی، محمدرضا ظفرقندی در این مراسم حضور داشتند.