خودکفایی در تولید شیر با تلیسه نمونه

شرکت دامداری تلیسه نمونه (وابسته به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی) از واحدهای دامپروری استان تهران با دو واحد شهریار و حسن آباد و یکی از تولید کنندگان برتر شیر خام در استان می‌باشد که با دارا بودن سرمایه انسانی کارآمد و متخصص به تولید شیر خام،دام و انواع محصولات زراعی می‌پردازد. شرکت با تولید سالانه بالغ بر ۵۰ هزار تن شیر خام و تحویل به کارخانجات لبنی معتبر نقش بسزایی در سلامت جامعه هدف دارد. همچنین این شرکت سالانه ۱۵۰۰ راس تلیسه و حدود ۲۰۰۰ راس گوساله نر و بالغ بر ۵۰ تن تولید ماهی قزل آلا دارد.این شرکت با اشتغال مستقیم حدود دویست نفر نیروی انسانی تمام وقت نقش خود را در ایجاد اشتغال پایدار در منطقه داراست. در راستای اقتصاد مقاومتی این شرکت با افزایش ظرفیت واحد شهریار و راه اندازی واحد تعطیل شده حسن آباد در سنوات اخیر رشد صددرصدی تولید را فراهم نموده است. سود حاصل از این دامپروری صنعتی در مسیر محرومیت زدایی و آبادانی مناطق محروم هزینه می‌شود.