برداشت شب یلدایی ماهی قزل آلا در تلیسه نمونه
شرکت دامداری تلیسه نمونه (وابسته به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی) از واحدهای فعال دامپروری استان تهران است که دارای دو واحد تولیدی در شهریار و حسنآباد میباشد. این شرکت با بهرهگیری از سرمایه انسانی کارآمد و متخصص، در زمینه تولید و پرورش ماهی فعالیت دارد. واحد پرورش ماهی این شرکت با ظرفیت تولید سالانه بیش از ۵۰ تن ماهی قزلآلا، بهعنوان بزرگترین تولیدکننده ماهی قزلآلا در شهرستان شهریار شناخته میشود. در این واحد سالانه حدود ۱۵۰٬۰۰۰ قطعه بچهماهی رهاسازی میشود و عملیات صید در دو نوبت انجام میگیرد؛ نوبت اول در شب یلدا و نوبت دوم در پایان سال. این مجموعه دارای یک استخر پرواری به مساحت نیم هکتار و شش استخر ۲۰ مترمربعی مخصوص پرورش بچهماهی می باشد. تعداد نیروی انسانی فعال در ایام صید ۷ است. سود حاصل از این واحد صنعتی در مسیر محرومیت زدایی و آبادانی مناطق محروم هزینه میشود.