مسابقات پارامچ اندازی پنجمین دوره بازی های پاراآسیایی جوانان

مسابقات پارامچ اندازی در پنجمین دوره بازی های پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ دوبی در حالی برگزار شد که ۳۱ ورزشکار ایرانی در سه رده نابینایان، معلولین ایستاده و معلولین نشسته با حریفان‌ خود به رقابت پرداختند. ورزشکاران ابتدا در بخش دست چپ و سپس در دست راست مقابل حریفان خود قرار گرفتند. در پایان این رقابت ها که به صورت فشرده و در یک روز با حضور ورزشکارانی از کشورهای ایران، ازبکستان، قزاقستان، امارات، افغانستان، قرقیزستان، مغولستان، سوریه، تایلند و تاجیکستان پیگیری شد، تیم های ملی پارامچ اندازی آقایان و بانوان ایران موفق به کسب ۳۲ مدال از جمله ۸ طلا، ۱۲ نقره و ۱۲ برنز شدند.