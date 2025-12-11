در نخستین روز رقابت‌های بوچیای پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان- دبی، ایران در کلاس BC۴ دو نماینده داشت. ابوالفضل داودی در گروه A با حریفانی از ژاپن، تایلند و امارات هم‌گروه شد و در گام نخست، حریف تایلندی و مدعی قهرمانی را با نتیجه ۵ بر ۴ شکست داد. امیرمهدی هنرمند که در گروه B با حریفانی از بحرین و تایلند هم‌گروه بود با نتیجه قاطع ۹ بر یک مقابل حریف بحرینی به پیروزی رسید.همچنین زهرا محمدی در کلاس BC۳ نخستین نماینده ایران بود که با حریفانی از کره‌جنوبی و امارات هم‌گروه شد و در اولین بازی خود در زمین ۲ به مصاف نماینده کره رفت و با نتیجه ۱۱ بر ۲ شکست خورد.