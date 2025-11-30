نشست خبری «همایش حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری مقام معظم رهبری» صبح امروز یکشنبه (9 آذرماه) با حضور «عباسعلی کدخدایی»؛ رئیس پژوهشکده شورای نگهبان، «آیت الله حسینعلی سعدی»؛ عضو مجلس خبرگان رهبری و هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)، «محمد اسحاقی»؛ معاون پژوهشی موسسه انقلاب اسلامی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و «هدی غفاری»؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در محل پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد.