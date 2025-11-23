چشم انداز جنگل و دریا در قاب طبیعت

جامعه به فضاهای عمومی، پرنشاط و تفریحی نیاز دارد، اما همه مکان‌ها توان جمع‌کردن «تفریح»، «طبیعت» و «هویت محلی» را در کنار هم ندارند. نمک‌آبرود یکی از همانهاست؛ جایی که سال‌ها پیش با هدف ایجاد یک مرکز تفریحی–گردشگری برای مازندران، توسط بنیاد مستضعفان بنا شد و امروز به یکی از قدیمی‌ترین و شناخته‌شده‌ترین فضاهای تفریحی شمال تبدیل شده است. این شهرک گردشگری نه فقط چشم‌انداز جنگل و دریا را در قاب‌های طبیعی خود دارد، بلکه توانسته فضای تفریحی را با حال‌وهوای فرهنگی منطقه پیوند بزند؛ جایی که مردم برای تفریح می‌آیند، اما بخشی از تجربه‌شان نیز آشنایی دوباره با طبیعت، است. این مجموعه قدیمی از سال ۱۳۷۲ شروع به کار کرده و یک فضای دوستانه و خانوادگی را برای مردم به وجود آورده است. تله‌کابین، سورتمه، کارتینگ، زیپ‌لاین، پل معلق، باشگاه تیراندازی، اسب‌سواری، پیست موتور چهارچرخ، سقوط آزاد، ادونچر پارک و سایر بازی‌های هیجانی بخشی از خدمات آن است که آن را جزو متفاوت‌ترین مراکز گردشگری گذاشته است.