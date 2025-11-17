کار و امید، قصه زنان باغ کیوی
زنانِ کارگرِ باغهای کیوی سلمانشهر، ستونهای پنهان اقتصاد خانوادهاند؛ زنانی که صبح را در مه و باران آغاز میکنند تا سفرهای گرم بر خانههایشان روشن بماند. تلاش آنها تنها چیدن میوه نیست؛ روایت مقاومت، معیشت و شرافت است. این زنان میایستند، میچینند و باز هم ادامه میدهند. قصه آنها قصه همه زنانی است که زندگی را با کار و امید میسازند. اینجا زنهایی کار میکنند که بارِ زندگی را با دستان پُر از میوه بالا نگه میدارند. کار در باغهای کیوی برای بسیاری از آنها فقط شغل نیست؛ راهی برای حفظ کرامت، استقلال و بقای خانواده است. این تصاویر، تصویر کار نیست؛ تصویر امید و ایستادگی است. به خصوص آنکه شرکت توسعه کشاورزی میثاق پایدار شمال متعلق به بنیاد مستضعفان فضایی را برای این زنان مهیا کرده تا آنها بتوانند در این باغ ها کار کنند. به نحوی که این شرکت 69 نیروی کار مستقیم و « بیش از 500 نیروی کار غیر مستقیم » را به کار گرفته و از هر هکتار 36 تن محصول با کیفیت برداشت می کند.