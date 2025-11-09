از مزرعه تا صنایع تبدیلی
با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از نهاده های دامی وارداتی هستند نوسانات قیمت های جهانی در کنار افزایش نرخ ارز داخلی تامین این کالاها را با مشکل مواجه میکند. و بر قیمت محصولات پروتئینی در داخل تاثیر مستقیم میگذارد. در نتیجه خودکفایی در تولید یکی از این محصولات می تواند شرایط را برای حفظ امنیت غذایی و کاهش ارزبری در کشور مساعد کند. در همین راستا بنیاد مستضعفان با ایجاد شرکت کشاورزی و دامپروری ران در زمینی به مساحت 150 هکتار در آزادشهر استان گلستان و با اشتغالزایی 40 نفر و استفاده بهینه از دستگاه های مکانیزه سالانه حدود 7000 تن ذرت علوفه ای برداشت دارد و در جهت خودکفایی در تولید علوفه دام و طیور طرح های کاربردی را دنبال میکند.
عکاس: مجید حجتی
کد خبر : ۱۷۱۱۴۱۷