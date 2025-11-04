اشتغال زنان سرپرست خانواردر باغ زیتون حاجیکلاته

باغ ۴۰ هکتاری حاجیکلاته در شهرستان علی آباد کتول، در سال ۱۳۹۷ با کاشت گونه‌های روغنی نهال زیتون توسط شرکت کشاورزی و دامپروری ران متعلق به بنیاد مستضعفان احداث شد و امروز، علاوه بر تولید سالانه ۲۰۰ تن محصول باکیفیت زمینه اشتغال اهالی روستای حاجیکلاته و روستاهای همجوار را فراهم کرده است. هر ساله برای عملیات داشت، که شامل آبیاری، هرس و کنترل و مبارزه با علفهای هرز و آفات و بیماریها می‌شود، ۱۵۰۰ نفر روز و برای برداشت حدود ۱۵۰۰ نفر مشغول بکار می‌شوند که عمده این کارگران، زنان سرپرست خانوار هستند.